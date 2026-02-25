Le quitó el puesto a Checo Pérez en la Fórmula 1 y hoy asegura: “volveré y seré campeón del mundo”

Así como muchos se preguntan cómo le fue a Sergio “Checo” Pérez en las prácticas de la pretemporada rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1, los más fanáticos de la F1 se sorprenden ante la actualidad de un piloto que supo quitarle el lugar al mexicano en la máxima categoría, hoy no es titular en su equipo pero asegura que volverá y será campeón del mundo.

Resulta que mientras Checo Pérez apaga la emoción de cara a su debut con Cadillac, hay otro piloto que cree que ganará el campeonato. “Voy a saltar a mitad de la temporada, o quizá antes, y seré campeón del mundo”, expresó recientemente Yuki Tsunoda, quien en 2025 ocupó el lugar que el año anterior había sido del corredor mexicano.

Cabe recordar que Tsunoda es piloto de reserva de Racing Bulls en la actualidad y está detrás de Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes competirán al comienzo de esta temporada de la Fórmula 1. Mientras tanto, las butacas de Red Bull (escudería principal) es representada por Max Verstappen e Isaac Hadjar para este año.

Yuki Tsunoda está por debajo de Checo Pérez y quedó confirmado

En 2024 Red Bull decidió despedir al piloto oriundo de México, Checo Pérez. En su lugar colocó a Liam Lawson, quien en 2025 finalmente terminó dejándole su lugar a Tsunoda. El japonés estuvo muy por debajo del rendimiento que había tenido el mexicano. Además, quedó demasiado lejos de su compañero, el neerlandés por entonces campeón del mundo, Verstappen.

No por nada en la actualidad Isaac Hadjar le quitó la butaca al nipón y la escudería ni siquiera lo puso como piloto titular en su segundo equipo, sino que es reserva allí. De todos modos, si algo no le falta a Tsunoda es confianza en sí mismo, pues aseguró que volverá a correr en la Fórmula 1 en 2026 y ganará el título del mundo.

Checo Pérez representará a Cadillac en la Fórmula 1 2026

Por su parte, Checo Pérez ya está lejos de Red Bull ya que ahora forma parte de la escudería estadounidense, Cadillac, el 11º equipo que hace su debut en la temporada 2026 de la F1. Así, comienza con ventaja con respecto a Tsunoda.