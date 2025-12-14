Si bien llegó Brian Gutiérrez, Gabriel Milito quiere otros dos refuerzos para Chivas en el Clausura 2026

El 2026 apunta a ser el año de Chivas o, al menos, así lo está planificando la directiva junto a Gabriel Milito. Tras ser eliminado del Apertura 2025, el Guadalajara comenzó a moverse en el mercado de fichajes y concretó la llegada de Brian Gutiérrez , figura del Chicago Fire de la MLS. Sin embargo, el entrenador argentino no estaría satisfecho con su plantel actual y buscaría cerrar dos nuevos refuerzos en las próximas semanas.

Los dos refuerzos que busca Gabriel Milito para Chivas

Reportes indican que el director técnico de Chivas habría solicitado el fichaje de un zaguero central, de preferencia, zurdo y un mediocampista mixto. Cabe destacar que el Guadalajara ya realizó dos fichajes en lo que va de diciembre, habiendo cerrado la contratación de Ángel Sepúlveda y el ya conocido Brian Gutiérrez. Sin embargo, el conjunto rojiblanco está lejos de retirarse del mercado.

Los candidatos principales a llegar a Chivas en el mercado invernal

En el sector de la defensa, el nombre que más suena en estos momentos es el de Daniel Aceves, que si bien se desempeña como lateral por izquierda, también puede acoplarse a la posición de defensor central. El futbolista mexicano de 24 años pertenece a Pachuca desde el año 2024 y es del gusto de Milito, destacándose por su velocidad y ser bueno en campo abierto.

En el caso del mediocampista, Milito tendría como preferencia fichar a Iker Fimbres, juvenil que milita en Rayados de Monterrey y se caracteriza por ser un centrocampista volcado al ataque. Si bien no tuvo mucho rodaje durante la primera fase del Apertura 2025, jugó cuatro partidos durante la Liguilla y, con 20 años, se está ganando un lugar en el primer equipo. El DT de Chivas cree que puede dirigir el mediocampo a pesar de su inexperiencia.

Brian Gutiérrez revela cómo cayó su fichaje por Chivas en su familia

En una entrevista oficial con el club, Brian Gutiérrez reveló que su familia se mostró muy contenta por el interés del Rebaño: “Como les dije, toda mi familia es de Chivas, y decirle a mi papá que había un interés con Chivas y que era una posibilidad para llegar acá es algo increíble. Creo que mi familia lo tomó muy bonito”, soltó.