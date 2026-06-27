Por qué la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 arruina los planes del Club América

Uruguay fue la gran decepción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en esta Fase de Grupos. Los charrúas fueron eliminados del certamen de forma tempranera al no conseguir triunfos en la primera ronda. Empataron 1-1 contra Arabia Saudita, volvieron a igualar 2-2 contra Cabo Verde y consumaron una derrota 0-1 contra España para sumar solo 2 puntos. Este flojo rendimiento repercutió indirectamente en los planes del Club América.

Resulta que la Selección de Uruguay contaba con la mayor cantidad de jugadores del América en sus filas. Por esta razón, la directiva de la institución azulcrema tenía previsto aumentar sus ganancias en caso de desprenderse de ciertos activos de su plantilla. Los jugadores apuntados eran Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, quienes ya han cumplido un ciclo en el Nido de Coapa.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 26, 2026 Uruguay’s Darwin Nunez, Federico Valverde and Rodrigo Aguirre look dejected after the match as Uruguay are eliminated from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

Uruguay arruinó los planes del América

Diversos reportes señalan que desde las Águilas pretendían recibir ofertas cercanas a los 15 millones de dólares por sus jugadores. Sin embargo, la pésima actuación del combinado sudamericano en la justa veraniega han derrumbado todo tipo de expectativas en Coapa.

El panorama para el América es desolador: si bien es cierto que el defensor Cáceres logró hacerse un hueco en el once inicial de Marcelo Bielsa, Rodríguez firmó una participación completamente discreta al no ser titular con Uruguay. Siempre le tocó ingresar desde el banquillo, pero poco pudo hacer para cambiar el juego de los charrúas en ataque.

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Lo cierto es que tanto los jugadores de las Águilas como el plantel completo de Uruguay no se llevaron la mirada de los reflectores. Se esperaba que el dos veces campeón del mundo lograra avanzar a los 16avos de Final, pero una actuación desastrosa lo dejó fuera del certamen de forma inesperada. En su lugar, avanzaron España y la sorprendente Cabo Verde.

|MEXSPORT

América prioriza una salida de Brian Rodríguez al extranjero

Distintos reportes señalan que la directiva azulcrema tiene la intención de buscar salida a Brian Rodríguez en este próximo mercado de fichajes. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ era la oportunidad perfecta para mostrar al jugador al mundo, pero su rendimiento quedó muy por debajo de las expectativas.

Ahora el cuadro americanista deberá esperar por ofertas por el ‘Rayito’, teniendo en cuenta que su camino en el torneo internacional está terminado. De lo contrario, se deberá sumar a la pretemporada con el resto del plantel y Guillermo Almada deberá analizar si contará con él en el esquema inicial del América.