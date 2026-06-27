OFICIAL: Las Selecciones que quedaron ELIMINADAS Hoy 26 de junio del Mundial 2026

Este viernes 26 de junio se disputó una fecha más de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con sorpresas como la clasificación de Cabo Verde como segundo del Grupo H y la eliminación de Uruguay del torneo tras perder en su decisivo juego ante España.

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Los ELIMINADOS de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuatro equipos quedaron eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 26 de junio y dos más corren en riesgo que despedirse, pero tendrán que esperar hasta la última fecha para saber si es momento de hacer las maletas de vuelta a casa.

La Selección de Irak se retiró como la peor de torneo tras perder por goleada ante Senegal y por diferencia de goles es ya la peor ranqueada, incluso por debajo de Túnez.

Arabia Saudita empató contra la sorprendente Cabo Verde y con ello sumó su segundo punto, insuficiente para mantenerse con vida en el torneo, mientras que en el mismo grupo Uruguay hizo los mismos puntos que le impiden concluir entre los mejores terceros lugares.

Finalmente, Nueva Zelanda perdió por goleada ante Bélgica y se quedó con un punto. Por su parte, Irán está en la cuerda floja y necesitará esperar los resultados de mañana para saber si continua en la competencia.

Equipos eliminados del Mundial 2026:



República Checa

Qatar

Haití

Turquía

Curazao

Túnez

Nueva Zelanda

Uruguay

Arabia Saudita

Irak

Jordania

Uzbekistán

Panamá



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