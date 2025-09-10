deportes
Prensa francesa revela que México sería rival de Francia en preparación previa al Mundial del 2026

La Selección Mexicana se enfrentaría ante Francia en marzo; el cuadro francés planea gira previo al Mundial y el cuadro azteca suena para ser su sinodal ante del Mundial del 2026.

mexico francia seleccion amistoso marzo
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
La Selección Mexicana de Futbol tendría una dura agenda en el mes de marzo del 2026, pues sumado al inminente juego ante Portugal para reinaugurar el Estadio Azteca el 28 de marzo, el equipo de Javier Aguirre está en negociaciones para enfrentar a otra potencia como lo es Francia, que con sus estrellas busca un partido en Estados Unidos para probarse en la región en donde será la Copa del Mundo del 2026.

Este miércoles el diario francés L’EQUIPE explicó que Francia está cerrando una gira en marzo por Norteamérica y en esa labor tiene dos misiones, la primera enfrentar a Estados Unidos y en la otra agenda ser rival de México o Canadá, teniendo como único impedimento en este momento, que no tienen asegurado el boleto.

Y es que si por alguna extraxísima razón Francia no avanza directo a la Copa del Mundo, tendría que ir a buscar su boleto en repechaje y tendría esa Fecha FIFA ocupada con esa recóndita tarea, aunque parece que eso no ocurrirá.

Te podría interesar: Este sería el horario del Juego Inaugural del Mundial del 2026

Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional

México enfrentaría a Francia y Portugal en marzo del 2026

Con esa noticia, se vuelve muy interesante el panorama de juegos de preparación y amistosos de México rumbo al Mundial en casa, y es que Francia, potencia del mundo, subcampeona en Qatar 20222 y campeona del mundo en Rusia 2018 con sus estrellas como Mbappé, Griezzman y Démbele, sería un examen de suma relevancia.

Te podría interesar: México liga empates en juegos de preparación; iguala con Corea del Sur

Y si no fuera suficiente, luego viene en la fila Portugal con Cristiano Ronaldo, para abrir de nuevo las puertas del renovado y tres veces mundialista Estadio Azteca, compromiso que será también una fiesta y una prueba de alto nivel.

Kylian Mbappé, jugador de Francia

