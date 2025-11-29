FIFA anuncia un revolucionario cambio en sus reglas que perseguirá a los jugadores que pierdan el tiempo

La FIFA realizará una prueba piloto durante la próxima Copa Árabe que podría revolucionar el futuro del futbol y las reglas del juego y reducir al máximo la pérdida de tiempo que acostumbran algunos equipos, especialmente en la recta final de los partidos y cuando están arriba en el marcador.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo incursionará en un nuevo deporte y muchos fans no lo pueden creer

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

La FIFA implementará una nueva regla en la Copa Árabe

La FIFA informó que implementará una nueva regla en la próxima Copa Árabe que se disputará entre el 1 y 18 de diciembre en Qatar con el objetivo de reducir al máximo el tiempo perdido.

La nueva disposición obligará a un jugador a salir de la cancha dos minutos tras recibir asistencia médica dentro del terreno de juego por un problema médica.

Esta medida busca darle dinamismo a los partidos y atender a los futbolistas que realmente estén lesionados y evitar faltas fingidas que solo buscan dejar correr el reloj, especialmente cuando sus equipos están arriba en el marcador.

Esta nueva regla "se aplicará en todos los casos, salvo si el rival del jugador lesionado recibe una tarjeta amarilla o es expulsado por el incidente", explicó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

"Las lesiones de los porteros estarán también exentas, ya que un equipo no puede jugar sin portero", agregó.

@neymarjr Neymar vale actualmente 12 millones, pero en su prime rondó hasta los 180 millones de euros

La nueva regla que cambiará el futbol

Esta regla se encuentra en fase de prueba y serán los árbitros quienes evaluarán los detalles y determinarán si la medida es viable para su aplicación de forma permanente en el futbol mundial.

"Cuando un jugador se lesione, el árbitro se acercará y preguntará si la situación necesita la intervención del personal médico o si el jugador puede continuar jugando. Eso permitirá acelerar el juego y reducir las pérdidas de tiempo", dijo Hani Ballan, vicepresidente del Comité de Árbitros.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La selección que SE AUSENTARÁ del sorteo del Mundial 2026 por BUROCRACIA

