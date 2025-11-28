deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Cristiano Ronaldo incursionará en un nuevo deporte y muchos fans no lo pueden creer

Pese a seguir vigente en el mundo del fútbol a los 40 años, el crack portugués busca explorar otros caminos y se meterá de lleno en esta actividad

Cristiano Ronaldo
Instagram Cristiano Ronaldo / @cristiano
Marco Espósito | DR
Otros Deportes
Compartir

Cristiano Ronaldo no se conforma únicamente con ser una leyenda del fútbol y ya piensa en expandir su legado a otro deporte. A sus 40 años, el delantero portugués continúa demostrando que su visión va mucho más allá de lo que sucede dentro de las canchas. Por eso, mientras mantiene grandes cifras goleadoras en Arabia Saudita , tomó la decisión de incursionar en un ámbito completamente distinto: las artes marciales mixtas.

A través de su cuenta de X, Ronaldo anunció que se convertirá en accionista de WOW FC , una organización española de MMA con sede en Madrid. En su mensaje, el Bicho remarcó que se siente identificado con los valores de disciplina, respeto, y resiliencia y que promueve la compañía, por lo que el proyecto encaja perfectamente con su forma de ser.

"Me emociona compartir una gran noticia: ¡Me convertiré en accionista de WOW FC!", reveló el exjugador del Real Madrid y Juventus. "Están construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", aseguró.

TE PUEDE INTERESAR:

La apuesta de Cristiano Ronaldo por un deporte en crecimiento

Fundada en 2019 por David Balarezo, WOW FC se posicionó rápidamente como la principal promotora de artes marciales mixtas en Madrid, al punto de ser nombrada "la UFC española". La empresa organiza eventos en distintos puntos del país e impulsa el crecimiento del deporte entre nuevas audiencias.

Cristiano Ronaldo
Instagram Cristiano Ronaldo / @cristiano

Con la llegada del astro luso al grupo de inversionistas, la expectativa es que la marca dé un salto internacional significativo. "Estamos emocionados de anunciar que Cristiano Ronaldo se unirá a WOW como socio de referencia. Él es mucho más que un icono del deporte, es un referente global dentro y fuera del campo", aseguró el organismo.

El objetivo de WOW FC es fortalecer el impacto de la MMA en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros mercados emergentes. Ante esto, no caben dudas de que la figura de CR7 le dará un envión increíble al proyecto, al tratarse de uno de los deportistas más famosos del planeta.

Cristiano Ronaldo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×