Cristiano Ronaldo incursionará en un nuevo deporte y muchos fans no lo pueden creer

Cristiano Ronaldo no se conforma únicamente con ser una leyenda del fútbol y ya piensa en expandir su legado a otro deporte. A sus 40 años, el delantero portugués continúa demostrando que su visión va mucho más allá de lo que sucede dentro de las canchas. Por eso, mientras mantiene grandes cifras goleadoras en Arabia Saudita , tomó la decisión de incursionar en un ámbito completamente distinto: las artes marciales mixtas.

A través de su cuenta de X, Ronaldo anunció que se convertirá en accionista de WOW FC , una organización española de MMA con sede en Madrid. En su mensaje, el Bicho remarcó que se siente identificado con los valores de disciplina, respeto, y resiliencia y que promueve la compañía, por lo que el proyecto encaja perfectamente con su forma de ser.

"Me emociona compartir una gran noticia: ¡Me convertiré en accionista de WOW FC!", reveló el exjugador del Real Madrid y Juventus. "Están construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", aseguró.

I’m excited to share some big news: I will become a shareholder of @wowfcmma! We share values I truly believe in - discipline, respect, resilience, and the constant pursuit of excellence.



WOW FC is building something unique and powerful, and I’m proud to join this project to… pic.twitter.com/mMP7HlBucc — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2025

La apuesta de Cristiano Ronaldo por un deporte en crecimiento

Fundada en 2019 por David Balarezo, WOW FC se posicionó rápidamente como la principal promotora de artes marciales mixtas en Madrid, al punto de ser nombrada "la UFC española". La empresa organiza eventos en distintos puntos del país e impulsa el crecimiento del deporte entre nuevas audiencias.

Con la llegada del astro luso al grupo de inversionistas, la expectativa es que la marca dé un salto internacional significativo. "Estamos emocionados de anunciar que Cristiano Ronaldo se unirá a WOW como socio de referencia. Él es mucho más que un icono del deporte, es un referente global dentro y fuera del campo", aseguró el organismo.

El objetivo de WOW FC es fortalecer el impacto de la MMA en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros mercados emergentes. Ante esto, no caben dudas de que la figura de CR7 le dará un envión increíble al proyecto, al tratarse de uno de los deportistas más famosos del planeta.