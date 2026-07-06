VIDEO: Guillermo Ochoa rompe en llanto tras eliminación de México ante Inglaterra

Terminó el partido de México ante Inglaterra, la selección mexicana se va eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin embargo, más allá del adiós de todo el equipo hay un jugador que se vio más afectado, esto por la historia que tiene defendiendo esta camiseta. En cuanto se escuchó el silbatazo final Guillermo Ochoa comenzó a llorar y rápidamente se puede ver como todos sus compañeros lo consuelan, para Ochoa significa el adiós de la selección nacional.

¡Adiós vaquero! 🥺🧤



La derrota de México ante Inglaterra fue el escenario del último partido de Guillermo Ochoa como profesional 🇲🇽⚽️



Aunque permaneció en la banca, mantuvo un papel activo de liderazgo; sus compañeros lo abrazan y consuelan tras el amargo resultado.… pic.twitter.com/fgSlQadCqZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 6, 2026

De igual manera, Guillermo Ochoa demostró la pasión que siente por la selección mexicana y hacia sus compañeros que fue el primero en saltar a defender a Jesus Gallardo cuando recibió una fuerte entrada, en TV AZTECA logramos captar el momento y lo tendrás en la siguiente nota:

VIDEO: Paco Memo EXPLOTA tras la entrada de Quansah y la ROJA

¿Cuántas Copas del Mundo disputó Ochoa?

El guardameta ha logrado un registro histórico al ser convocado a seis Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), igualando el récord de asistencias a estos torneos. Aunque en sus dos primeras convocatorias fungió como suplente, fue a partir de Brasil 2014 cuando se adueñó de la titularidad, destacando por actuaciones memorables que le otorgaron reconocimiento internacional, especialmente por sus intervenciones frente a potencias como Brasil.

Podría interesarte:

OFICIAL: Escuelas permitirán que entren MÁS TARDE a clases por el México vs Inglaterra; lista completa

