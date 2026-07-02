FIFA prohíbe la jugada más utilizada en la Premier League y España lo sufre en el Mundial 2026

España comenzó ganando contra Austria en el partido de 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, minutos antes del gol válido de Mikel Oyarzabal, también había convertido un tanto Marc Cucurella pero el árbitro sueco Glenn Nyberg lo consideró infracción a pesar de que en la Premier League habría sido aprobado.

Resulta que en el gol anulado a España hubo una carga contra el portero de Austria, Alexander Schlager, lo que ocasionó que se cayera y no llegara a reincorporarse para evitar el remate del defensa rival. Aquellos aficionados de la Premier League no pueden creer lo sancionado. ¿Por qué?

España y la “mala suerte” en los Mundiales desde el 2010|Mexsport

En la Premier League vale, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se permite

Muchos aficionados saben que en la Premier League el Arsenal y prácticamente todos los equipos han optado por una jugada en los tiros de esquina. Para los córners, todos los jugadores se ponen en el área chica para impedir que el portero salga y no lo dejan moverse. Eso se considera infracción en el Mundial 2026 y en otras ligas.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué acciones no están permitidas contra el portero?

Empujar o chocar al portero de manera imprudente cuando intenta disputar el balón por arriba.

Sujetar al arquero de la playera, los brazos o cualquier parte del cuerpo para limitar sus movimientos.

Interponerse en el recorrido del guardameta e impedir que se desplace dentro del área sin intención de jugar el balón.

¡Se quedaron con las ganas! 😬



Cucurella abría el marcador a favor de España, sin embargo el gol fue anulado por una falta previa a Alexander Schlager😅#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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Alemania quedó eliminada por aplicar la jugada de estorbar al portero ante Paraguay

España no es la única selección a la que le anulan un gol por usar la estrategia de estorbar al portero. Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 ante Paraguay por penales, pero antes había convertido un gol que el silbante anuló tras ser convocado por el VAR. ¿La razón? En el córner habían estorbado al portero sin permitirle moverse para evitar el disparo del rival.

Los resultados de la selección de España en el Mundial 2026

Jornada 1 — España 0-0 Cabo Verde

Jornada 2 — España 4-0 Arabia Saudí

Jornada 3 — Uruguay 0-1 España

16avos de Final — España vs Austria

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