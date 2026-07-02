Ella es la Licenciada Ana Gabriela, la esposa de Julián Quiñones: la pareja más romántica de México

Julián Quiñones marca goles con México y atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero de la Selección Mexicana ha llamado la atención por sus actuaciones dentro de la cancha, pero también por el interés que existe alrededor de su vida familiar y amorosa, donde aparece Ana Gabriela.

En redes sociales y entre aficionados mexicanos, muchas personas comenzaron a preguntarse quién es la mujer que acompaña a Julián Quiñones —de sueldo altísimo— desde hace varios años. Se trata de una Licenciada que ha estado presente en etapas importantes de la carrera del futbolista dentro y fuera de México.

Quiñones explica su gol ante Ecuador|Crédito: @miseleccionmx / X

Ana Gabriela es Licenciada en Comunicación y es la esposa de Julián Quiñones

La esposa de Julián Quiñones es Ana Gabriela Quiñones Amato, Licenciada en Comunicación, modelo e influencer mexicana. En sus redes sociales comparte contenido relacionado con viajes, actividad física y momentos familiares junto a su esposo, el delantero con pasado en el Club América.

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La relación entre ambos comenzó en 2022, cuando Julián Quiñones jugaba para Atlas en Guadalajara. Meses después, el atacante le propuso matrimonio durante una cena privada y en diciembre de ese mismo año celebraron su boda civil en México.

Julián Quiñones y Ana Gabriela consolidaron su relación

Un año después de casarse por la vía civil, la pareja realizó su ceremonia religiosa junto a familiares y amigos cercanos. Desde entonces, Ana Gabriela ha acompañado a Quiñones en distintos momentos importantes de su trayectoria profesional.

Entre los momentos que compartieron destacan su llegada al Club América, el proceso para obtener la nacionalidad mexicana y posteriormente su incorporación al Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Además, suele asistir a varios partidos y compartir fotografías familiares en redes sociales.

La familia: La hija de Julián Quiñones y Ana Gabriela

El 26 de diciembre de 2023 nació Alanna, la primera hija de la pareja. Tanto Julián Quiñones como Ana Gabriela suelen publicar momentos junto a la menor en sus cuentas personales. Él tiene otra hija que reside en Colombia. Ella tiene otro hijo que convive con ellos.

Uno de los detalles que más llamó la atención entre los aficionados ocurrió durante algunas celebraciones de gol del delantero. El atacante forma la letra “A” con las manos, gesto que dedica tanto a Ana Gabriela como a su hija Alanna. Una historia romántica y muy bonita, casi tanto como sus goles en el Mundial.

