Cruz Azul cambia de casa y anuncia un estadio que emociona a todos

Además de jugar un partido histórico, Cruz Azul anunció un cambio de estadio y la noticia generó reacciones entre sus aficionados. El club decidió salir de la capital del país para llegar a un estadio ligado a la historia de la institución. La decisión también forma parte de los preparativos rumbo al Apertura 2026.

Mientras Cruz Azul busca refuerzos, la directiva confirmó que La Máquina jugará un partido amistoso frente al Comunicaciones de Guatemala en el Estadio 10 de Diciembre, ubicado en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo. El anuncio fue realizado por el presidente Víctor Velázquez mediante un comunicado difundido en redes sociales del club.

Cruz Azul puede perder a una de sus máximas figuras|Crédito: @CruzAzul / X

Cruz Azul cambia de casa para volver a sus orígenes

El encuentro se disputará el sábado 11 de julio a las 15:30 horas. La intención del club es regresar por un día al lugar donde nació la institución y celebrar junto a la afición hidalguense el reciente Clausura 2026 obtenido en la Liga BBVA MX.

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En el mensaje compartido por la directiva también se recordó el vínculo histórico con Comunicaciones. Ambos equipos disputaron el primer partido internacional de Cruz Azul en septiembre de 1969. Además del amistoso, se realizará la presentación oficial del plantel y del cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui.

Cruz Azul jugará en el estadio 10 de Diciembre

Aunque el Estadio Banorte (antes Azteca) será la sede habitual del equipo tras el Mundial, la institución optó por llevar este compromiso a Hidalgo. El club todavía no informa el mecanismo para la venta de boletos, aunque adelantó que los detalles se darán a conocer en próximos días.

La decisión fue bien recibida por seguidores cementeros, quienes identifican al Estadio 10 de Diciembre como uno de los símbolos más importantes en la historia del equipo. En ese inmueble, Cruz Azul disputó varios encuentros antes de consolidarse en la capital mexicana.

Rotondi tendría decidido su futuro|Crédito: @CruzAzul / X

Los números de Cruz Azul rumbo al Apertura 2026

Cruz Azul llegará al Apertura 2026 como campeón vigente del futbol mexicano. El equipo conquistó su décimo título de Primera División tras vencer a Pumas UNAM en la final del Clausura 2026.

Ahora, el conjunto dirigido por Joel Huiqui buscará conseguir el bicampeonato en torneos cortos. Su debut en el Apertura 2026 será el viernes 17 de julio como visitante ante Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera.

