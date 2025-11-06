deportes
ÚLTIMA HORA: FIFA revela la lista de los NOMINADOS al premio The Best 2025

La FIFA ha dado a conocer este jueves, la lista de futbolistas que aspiran a ganar el THE BEST 2025; Yamal, Dembelé, Mbappé entre otros, aparecen entre los nominados.

La FIFA ha dado a conocer este jueves la lista de jugadores nominados para ganar el premio THE BEST del 2025, en una batalla que ahora se perfila muy reñida por encontrar al mejor jugador del año futbolístico, destacando Lamine Yamal, Dembelé quien ganó la Champions League , además de Harry Kane, Mbappé, además de otros siete futbolistas que aspiran a ser el ganador.

Todos los jugadores nominados al The Best 2025: ¿quién ganará?

  • Dembelé
  • Hamiki
  • Kane
  • Mbappé
  • Mendes
  • Palmer
  • Pedri
  • Raphinha
  • Salah
  • Vitinha
  • Yamal

El año futbolístico que comprende verano del 2024 al verano del 2025, ha arrojado en el análisis de la FIFA a los mejores jugadores, resultando una lista de 11 futbolistas que aspiran a ganar esta importante presea global, y que se conocerá una vez que el jurado compuesto por los entrenadores de las selecciones, el capitán también de las diferentes selecciones, un periodista de cada territorio y un amplio grupo de aficionados registrados en la FIFA.

IA predice quién ganará el The BEST 2025

La IA ha sido consultada sobre los candidatos y quién podría eventualmente ganar este premio, y arroja que Kylian Mbappé es el favorito a ganar el The Best, aunque esa sugerencia y pronóstico generan más dudas que certezas, pues parece que el ánimo de los aficionados apuntan hacia Dembelé, quien ya ganó El balón de Oro, o hasta el propio Lamine Yamal; Vitinha también parece ser uno de los favoritos por su papel con el PSG.

Todos los ganadores en la historia del THE BEST 2025

  • 2024 - Vinicius Jr | Rodri | Jude Bellingham
  • 2023 - Lionel Messi | Erling Haaland | Kylian Mbappe
  • 2022 - Lionel Messi | Kylian Mbappe | Karim Benzema
  • 2021 - Robert Lewandowski | Lionel Messi | Mohamed Salah
  • 2020 - Robert Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi
  • 2019 - Lionel Messi | Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo
  • 2018 - Luka Modric | Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah
  • 2017 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Neymar
  • 2016 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Antoine Griezmann
Premio The Best FIFA finalistas

