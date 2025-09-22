ÚLTIMA HORA y OFICIAL: Ousmane Dembélé es el GANADOR del Balón de Oro 2025
Ousmane Dembélé logró convertiste en el ganador del Balón de Oro 2025, convirtiéndose en el mejor futbolista del año 2024-2025
Este lunes 22 de septiembre del 2025, fue la ceremonia del Balón de Oro 2025 y tras varios días de expectativas y rumores, el ganador del Balón de Oro 2025 es para Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé is the 2025 Ballon d'Or Winner pic.twitter.com/b2qvwNztOs— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
El premio lo entregó Ronaldhino, que tuvo una etapa por el Barcelona y por el PSG como Dembélé. Lamine Yamal terminó en segundo lugar.
Los logros de en la temporada 2024-2025 de Ousmane Dembélé
Ousmane deja una marca de 53 partidos disputados en la temporada 2024-2025, acumulando un total de 3,488 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar 35 goles y dar 16 asistencias.
Los títulos que ganó con el PSG fueron:
- Ligue 1: Campeón con el PSG, contribuyendo al 13º título de liga del club.
- Coupe de France: Campeón con el PSG, marcando el 16º título del club en esta competición.
- Trophée des Champions: Campeón con el PSG, tras derrotar al Monaco por 1-0.
- UEFA Champions League: Campeón con el PSG, después de vencer al Inter de Milán por 5-0 en la final.
- UEFA Super Cup: Campeón con el PSG, anotando en la tanda de penaltis (4-3) tras un empate 2-2 contra el Tottenham Hotspur.
El top 10 del Balón de Oro 2025
- 🇫🇷 Ousmane Dembélé
- 🇪🇸 Lamine Yamal
- 🇵🇹 Vitinha
- 🇪🇬 Mo Salah
- 🇧🇷 Raphinha
- 🇲🇦 Achraf Hakimi
- 🇫🇷 Kylian Mbappé
- 🏴 Cole Palmer
- 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma
- 🇵🇹 Nuno Mendes
La ganadora del Balón de Oro 2025
Para el Balón de Oro 2025 femenil, Andrés Iniesta fue el encargado de entregar el premio a la ganadora Aitana Bonmatí. La atacante del equipo culé, sumó su tercer balón de oro ganado de forma consecutiva.
AITANA BONMATI IS THE 2025 WOMEN'S BALLON D'OR!#ballondor pic.twitter.com/wxk3OZsTle— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
El top 10 de las mejores jugadoras son:
- Aitana Bonmatí del Barcelona
- Mariona Caldentey del Arsenal
- Alessia Russo del Arsenal
- Alexis Putellas del Barcelona
- Chloe Kelly del Arsenal
- Patricia Guijarro del FC Barcelona
- Leah Williamson del Arsenal
- Ewa Pajor del Barcelona
- Lucy Bronze del Chelsea
- Hannah Hampton del Chelsea