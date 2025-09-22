deportes
ÚLTIMA HORA y OFICIAL: Ousmane Dembélé es el GANADOR del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé logró convertiste en el ganador del Balón de Oro 2025, convirtiéndose en el mejor futbolista del año 2024-2025

Ousmane Dembélé Ganado del Balón de Oro 2025
balón de oro 2025
Iván Vilchis
Internacional
Este lunes 22 de septiembre del 2025, fue la ceremonia del Balón de Oro 2025 y tras varios días de expectativas y rumores, el ganador del Balón de Oro 2025 es para Ousmane Dembélé.

El premio lo entregó Ronaldhino, que tuvo una etapa por el Barcelona y por el PSG como Dembélé. Lamine Yamal terminó en segundo lugar.

Los logros de en la temporada 2024-2025 de Ousmane Dembélé

Ousmane deja una marca de 53 partidos disputados en la temporada 2024-2025, acumulando un total de 3,488 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar 35 goles y dar 16 asistencias.

Los títulos que ganó con el PSG fueron:

  • Ligue 1: Campeón con el PSG, contribuyendo al 13º título de liga del club.
  • Coupe de France: Campeón con el PSG, marcando el 16º título del club en esta competición.
  • Trophée des Champions: Campeón con el PSG, tras derrotar al Monaco por 1-0.
  • UEFA Champions League: Campeón con el PSG, después de vencer al Inter de Milán por 5-0 en la final.
  • UEFA Super Cup: Campeón con el PSG, anotando en la tanda de penaltis (4-3) tras un empate 2-2 contra el Tottenham Hotspur.

El top 10 del Balón de Oro 2025

  1. 🇫🇷 Ousmane Dembélé
  2. 🇪🇸 Lamine Yamal
  3. 🇵🇹 Vitinha
  4. 🇪🇬 Mo Salah
  5. 🇧🇷 Raphinha
  6. 🇲🇦 Achraf Hakimi
  7. 🇫🇷 Kylian Mbappé
  8. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cole Palmer
  9. 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma
  10. 🇵🇹 Nuno Mendes

La ganadora del Balón de Oro 2025

Para el Balón de Oro 2025 femenil, Andrés Iniesta fue el encargado de entregar el premio a la ganadora Aitana Bonmatí. La atacante del equipo culé, sumó su tercer balón de oro ganado de forma consecutiva.

El top 10 de las mejores jugadoras son:

  1. Aitana Bonmatí del Barcelona
  2. Mariona Caldentey del Arsenal
  3. Alessia Russo del Arsenal
  4. Alexis Putellas del Barcelona
  5. Chloe Kelly del Arsenal
  6. Patricia Guijarro del FC Barcelona
  7. Leah Williamson del Arsenal
  8. Ewa Pajor del Barcelona
  9. Lucy Bronze del Chelsea
  10. Hannah Hampton del Chelsea
