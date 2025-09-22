ÚLTIMA HORA y OFICIAL: Ousmane Dembélé es el GANADOR del Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre del 2025, fue la ceremonia del Balón de Oro 2025 y tras varios días de expectativas y rumores, el ganador del Balón de Oro 2025 es para Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé is the 2025 Ballon d'Or Winner pic.twitter.com/b2qvwNztOs — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El premio lo entregó Ronaldhino, que tuvo una etapa por el Barcelona y por el PSG como Dembélé. Lamine Yamal terminó en segundo lugar.

Los logros de en la temporada 2024-2025 de Ousmane Dembélé

Ousmane deja una marca de 53 partidos disputados en la temporada 2024-2025, acumulando un total de 3,488 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar 35 goles y dar 16 asistencias.

Los títulos que ganó con el PSG fueron:



Ligue 1 : Campeón con el PSG, contribuyendo al 13º título de liga del club.

: Campeón con el PSG, contribuyendo al 13º título de liga del club. Coupe de France : Campeón con el PSG, marcando el 16º título del club en esta competición.

: Campeón con el PSG, marcando el 16º título del club en esta competición. Trophée des Champions : Campeón con el PSG, tras derrotar al Monaco por 1-0.

: Campeón con el PSG, tras derrotar al Monaco por 1-0. UEFA Champions League : Campeón con el PSG, después de vencer al Inter de Milán por 5-0 en la final.

: Campeón con el PSG, después de vencer al Inter de Milán por 5-0 en la final. UEFA Super Cup: Campeón con el PSG, anotando en la tanda de penaltis (4-3) tras un empate 2-2 contra el Tottenham Hotspur.

El top 10 del Balón de Oro 2025

🇫🇷 Ousmane Dembélé 🇪🇸 Lamine Yamal 🇵🇹 Vitinha 🇪🇬 Mo Salah 🇧🇷 Raphinha 🇲🇦 Achraf Hakimi 🇫🇷 Kylian Mbappé 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cole Palmer 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma 🇵🇹 Nuno Mendes

La ganadora del Balón de Oro 2025

Para el Balón de Oro 2025 femenil, Andrés Iniesta fue el encargado de entregar el premio a la ganadora Aitana Bonmatí. La atacante del equipo culé, sumó su tercer balón de oro ganado de forma consecutiva.

El top 10 de las mejores jugadoras son:

