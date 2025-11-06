deportes



Nota

¡Como en antaño! Presentan SUPER COMERCIAL previo al Mundial del 2026 con Messi, Lamine Yamal y hasta Edson Álvarez

La marca que viste a México y a otras selecciones previo al Mundial del 2026, lanzó un comercial en el que aparece Lamine Yamal y Lionel Messi, entre otras grandes figuras.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
La fiebre mundialista se ha desatado en el mundo del futbol, y una vez presentado el balón TRIONDA, las tres mascotas de la Copa del Mundo y las camisetas de 23 selecciones previo a la justa mundialista , la marca deportiva patrocinadora a revelado un spot en el que aparecen Florian Richard Wirtz, Lamine Yamal, Lionel Messi y Edson Álvarez.

Como en los viejos tiempos, las figuras de las selecciones aparecen en diferentes situaciones, cada uno con un propósito y demostrando habilidades, enfundados en las camisetas oficiales que usarán sus selecciones.

Todo comienza en esta historia, con un puesto en el que se venden las camisetas de las selecciones y en los periódicos se habla sobre dichos jugadores, apareciendo el mexicano y ex jugador Miguel Layún, dando pie a una situación en la que el alemán de 22 años, Florian Wirtz del Liverpool entrena en contra de jugadores de hockey hasta quedar de frente a un portero para rematarle a pocos metros.

Yamal, desafiante a bordo de un toro mecánico

Lamine Yamal, juvenil y una de las máximas promesas de esta Copa del Mundo con España, uno de los favoritos a ganar el Mundial, aparece en una situación divertida, a bordo de un todo mecánico, con el jersey de su selección y mirando alrededor.

Yamal además lleva un sombrero y una pequeña paja, para luego presentarse la figura y GOAT, Lionel Messi.

Lionel Messi juega boliche en el nuevo comercial

En el tercer momento del comercial, se avecina Lionel Messi a jugar boliche, muestra su camiseta, el balón TRIONDA y se le ve serio para colocar el esférico ante los bolos, tirando todos de un tiro, repitiendo ese tiro varias veces en donde se alcanzan a ver balones de otras Copas del Mundo.

Cierra la historia con un enlace EN VIVO a las noticias, en donde un auto deportivo corre en un autódromo, con diseño de la Selección Mexicana y se percibe que quien maneja ese coche a alta velocidad es Edson Álvarez, el mediocampista o defensa central mexicano actualmente del Fenerbahce.

Parece que la historia no concluye y podría haber más entregas de estos comerciales previos al Mundial.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

