Figura de Francia confirmó estar sufriendo jetlag a horas del debut en el Mundial 2026

Mientras que la inauguración de México - Sudáfrica fue espectacular, hay selecciones que recién están llegando al territorio donde se disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese sentido, una de las figuras de la selección de Francia confirmó que está sufriendo jetlag a horas del debut en el certamen de futbol más importante.

Resulta que mientras se habla de las polémicas entre Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, hay otro jugador que está sufriendo en medio de su llegada a los Estados Unidos para disputar el Mundial. Pues en un video oficial en la previa a una sesión de fotos, Rayan Cherki confirmó que sufrió del jet lag en su llegada al territorio estadounidense.

El difícil momento que sufrió Rayan Cherki en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante la sesión de fotos previas al Mundial (festejos de gol, videos para la presentación previa a los partidos y demás requerimientos de FIFA), el jugador del Manchester City habló con un camarógrafo. “Tengo la impresión de que la noche duró una década. Me desperté a las 6, 6.20, 6.30, 6.40, 7, 8, 9”, explicó el delantero de Francia.

El jet lag (desfase de horarios) es un cortocircuito temporal en tu cuerpo que ocurre cuando viajas en avión cruzas varios husos horarios muy rápido. Tu cuerpo se queda con la hora de tu país de origen, pero el lugar donde aterrizas tiene un horario completamente diferente. Esto hace que tu reloj interno (el que te dice cuándo dormir y cuándo despertar) se desincronice por completo con el sol y la hora de tu nuevo destino,

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Por supuesto, en las redes sociales hubo comentarios de todo tipo ya que muchos aseguran que no se puede quejar debido a los 12 millones de dólares que gana por temporada en el Manchester City y por las comodidades que le da FIFA y la selección francesa.

Los detalles de la selección de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Francia llegó a su campamento base en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. El equipo galo realiza sus entrenamientos en las instalaciones de la Universidad Bentley en Waltham. Les Bleus tienen su debut frente a Senegal programado en Nueva York/Nueva Jersey. También juegan con Irak y Noruega.

