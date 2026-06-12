Streamer argentino reacciona a la victoria de México: “Ninguno de los 200 millones de mexicanos…”

Davoo Xeneize, reconocido streamer argentino que pidió un jugador de Tigres para Boca, hoy opinó sobre la victoria 2 - 0 de México frente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su manera de ver el encuentro sorprendió a más de un aficionado azteca teniendo en cuenta el humor que suele manejar con el país anfitrión.

El creador de contenido más viral de Argentina, Davoo Xeneize, se ha hecho popular en México por opiniones sobre este país. Ahora dejó una frase que abrió un debate entre sus seguidores del país azteca. “Ninguno de los 200 millones de mexicanos hoy…”.

El jugador de México más ovacionado por el Estadio CDMX|Crédito: @miseleccionmx / X

El contundente análisis de Davoo Xeneize sobre la victoria de México ante Sudáfrica

“No lo vi preocupado a México en el partido. yo creo que ningún mexicano —ninguno de los 200 millones de mexicanos que hay— hoy sufrió el partido. Fue porque Sudáfrica no hizo nada”, comenzó diciendo el streamer argentino en su transmisión en horario especial sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Además, analizó cosas del juego. “México siempre tuvo controlado el partido, con pelota o sin pelota. Con pelota atacaba y sin pelota no se preocupaba, no se volvía loco, porque Sudáfrica no estaba haciendo mucho. Después hubo una jugada, un cabezazo desviado que no terminó en nada”, agregó.

El jugador que fue el mejor del partido contra Serbia, según la afición mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

Estos fueron los mejores jugadores de México, según Davoo Xeneize

“Creo que en el primer tiempo, por lo menos los primeros 20 minutos, la fortaleza de México fue por la banda derecha, que me sorprendió bastante, comenzó exponiendo. Y resaltó: “(Me gustó) la combinación de Israel Reyes con Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez metido ahí también”.

“Fue tan bueno ese comienzo de México que creo que salió lamentándose por no ir ganando 2-0 al entretiempo. Salió decidido a meter un gol y terminó decidido a meter un gol. En el medio hubo un lapso que jugó con la desesperación del rival”, finalizó.

¿Cuándo es el debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El país de Davoo Xeneize juega el próximo martes 16 de junio de 2026 contra Argelia. Para muchos es el partido más complejo que tiene en la Fase de Grupos. Mientras tanto, México ya hizo su tarea y el streamer de Argentina lo valoró.

