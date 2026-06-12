Dembélé se hartó y por fin habló de Mbappé previo al debut del Mundial 2026

Mientras Francia continúa con su preparación para iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Ousmane Dembélé decidió salir públicamente en defensa de Kylian Mbappé. El futbolista del Paris Saint-Germain respaldó a su compañero y capitán de la selección francesa ante las críticas que ha recibido durante las últimas semanas por parte de aficionados y algunos medios deportivos europeos.

Las declaraciones del extremo francés llegan después de varios comentarios sobre el rendimiento reciente de Mbappé en los encuentros de preparación previos al torneo. Sin embargo, dentro del vestidor de Les Bleus mantienen plena confianza en el delantero del Real Madrid, quien volverá a ser una de las principales figuras del equipo dirigido por Didier Deschamps.

Kylian Mbappé recibió diversas críticas antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ |REUTERS

Las palabras de Dembélé sobre Mbappé

En declaraciones retomadas por distintos medios deportivos, Dembélé aseguró que las críticas hacia Mbappé han sido excesivas y destacó tanto sus condiciones futbolísticas como su papel dentro del grupo. “Han sido muy injustos con él. Se pasan un poco con las críticas porque es un jugador increíble. A veces se le cuestiona por cualquier cosa solo porque se trata de Kylian Mbappé”, señaló el atacante francés.

Además, el jugador del PSG destacó que el delantero madridista es uno de los líderes del vestuario y una pieza fundamental para las aspiraciones de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Cuándo debuta Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La selección francesa todavía no ha tenido actividad en el torneo. Su debut está programado para el próximo 16 de junio frente a Senegal dentro del Grupo I. Posteriormente enfrentará a Irak el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Noruega el 26 de junio.

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Con una plantilla repleta de figuras, Francia aparece entre las selecciones favoritas para pelear por el campeonato. Por ello, gran parte de la atención está puesta en Mbappé, quien buscará liderar ofensivamente al conjunto galo en una nueva cita mundialista.

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