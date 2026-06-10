Club América cierra un fichaje BOMBA con una estrella de Monterrey para el Apertura 2026

Mientras se habla de que el Club América contrataría a un refuerzo que quería André Jardine gracias a Guillermo Almada, lo cierto es que las Águilas de Coapa se continúan moviendo en el mercado de fichajes. La directiva azulcrema entiende que mantener una plantilla competitiva será fundamental, por lo que ya trabaja en la incorporación de nuevos talentos.

Así como la plantilla varonil del América busca a 2 cracks, en esta ocasión la operación involucra al equipo femenil. La protagonista es Karol Bernal, futbolista que milita en Rayadas de Monterrey y que, de acuerdo con reportes recientes, tiene todo encaminado para convertirse en nueva jugadora de las Águilas de cara al Apertura 2026.

Irene Guerrero celebrates her goal 1-2 of America during the 8th round match between Cruz Azul and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Unidad Deportiva Centenario Stadium, on February 09, 2026 in Cuernavaca, Morelos, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Karol Bernal estaría muy cerca de convertirse en refuerzo del Club América

Según información del periodista Ismael González, la negociación se encuentra prácticamente cerrada y únicamente faltarían algunos detalles para formalizar el acuerdo. Si no surge ningún inconveniente, el anuncio oficial podría realizarse en los próximos días.

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La llegada de Bernal representaría una incorporación importante para el conjunto azulcrema. América busca aumentar la competencia interna dentro de una plantilla que viene de conseguir el Clausura 2026 y la W Concachampions y que ahora tendrá la responsabilidad de defender la corona en los próximos torneos.

Karol Bernal llega con experiencia de Rayadas y Chivas

La defensora cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Liga MX Femenil. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de Guadalajara y Rayadas de Monterrey, dos de las instituciones más exitosas de la categoría. Su experiencia en equipos acostumbrados a disputar fases finales es uno de los aspectos que más valora la directiva americanista.

Los títulos de Karol Bernal que llaman la atención del América

Karol Bernal llega respaldada por un historial ganador dentro de la Liga MX Femenil. La futbolista ha conquistado 4 campeonatos de liga durante su carrera profesional.

Tres de esos títulos los consiguió con Rayadas de Monterrey, mientras que el restante llegó durante su etapa con Chivas. Ese palmarés la convierte en una de las jugadoras más experimentadas del futbol mexicano y en una incorporación que podría fortalecer al actual campeón del torneo.

