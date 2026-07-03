Figura de la Selección Nacional anuncia su retiro tras el partido México-Ecuador

Una figura de la Selección Nacional le puso fin a su etapa como representante de su país después del duelo entre México y Ecuador. El ecuatoriano Enner Valencia anunció su retiro del combinado sudamericano tras ser eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México.

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109 partidos, 49 goles y un legado gigante con la camiseta más linda del mundo.



El goat. Súper Enner. El Chivo.



Gracias por entregarte al país y representarlo de la mejor manera. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/nn4JTIi7PT — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) July 3, 2026

¿Cuántos goles anotó Enner Valencia como seleccionado nacional de Ecuador?

Valencia debutó con “La Tri” en febrero de 2012 y desde entonces disputó 109 partidos como representante de Ecuador y durante ese lapso logró marcar 49 goles, suficientes para ser el goleador histórico de su país. El nacido en San Lorenzo superó a Agustín Delgado, quién tenía 31 dianas, en un duelo contra Bolivia en octubre de 2021 al marcar un doblete.

Además, disputó tres Copas del Mundo en las que jugó 10 partidos y marcó seis veces. Brasil 2014 fue espectacular para él ya que anotó contra Suiza y sumó un doblete contra Honduras. Qatar 2022 también lo vio marcar un doblete, ante la nación anfitriona, y otro tanto contra Países Bajos. Lamentablemente, no logró marcar en la edición de 2026.

“Superman”, como también se le conoce a Valencia, derramó su talento alrededor del mundo. Después de debutar con el Emelec, migró a México para jugar con el Pachuca. Su gran desempeño en la Copa del Mundo de 2014 le valió para ser vendido al West Ham de Inglaterra y de ahí pasó al Everton.

Después de su aventura británica, regresó a territorio meixcano para jugar con Tigres de la UANL. Posteriormente emigró al futbol de Turquía con Fenerbahce. Tras finalizar su nueva etapa europea viajó a Brasil para jugar con el Internacional. Desde el verano de 2025 juega con Pachuca y todo apunta a que su carrera terminará con los Tuzos porque ya tiene 36 años.

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