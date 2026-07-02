Mientras Cristiano Ronaldo gana 237 millones, este es el sueldo de Luka Modric en el AC Milan

Portugal disputará ante Croacia uno de los últimos boletos para los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siendo un nuevo encuentro que cuenta con un cartel de lujo encabezado por Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Los dos futbolistas cuentan con un vínculo importante a raíz de compartir vestidor cuando figuraban en el Real Madrid.

En ese sentido, Cristiano Ronaldo figuraba como el máximo referente en el ataque del cuadro Merengue, mentras que Luka Modric fue el cerebro del mediocampo Blanco para cosechar toda una era de triunfos y trofeos a nivel colectivo e individual, ya que ambos lograron levantar el Balón de Oro en su etapa en España. Sin embargo, también contaban con un imponente salario que les respaldaba como estrellas de talla mundial.

EIBAR, SPAIN - MARCH 10: (L-R) Cristiano Ronaldo of Real Madrid, Luka Modric of Real Madrid during the La Liga Santander match between Eibar v Real Madrid at the Estadio Municipal de Ipurua on March 10, 2018 in Eibar Spain (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)|Soccrates Images/Getty Images

Cuánto es el sueldo de Cristiano Ronaldo y Luka Modric actualmente

Actualmente, en el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo percibe un sueldo de 237 millones de dólares por temporada, según la plataforma Capology. A diferencia del delantero de Portugal, el capitán de Croacia, quien lo enfrenta en dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, percibe un salario menor a pesar de estar en una liga más competitiva del futbol mundial.

Como jugador del AC Milan, a donde llegó en 2025 luego de un extenso paso por el Real Madrid, Luka Modric tiene un sueldo de aproximadamente 7,.4 millones de dólares por cada temporada en el club italiano.

El salario de Cristiano Ronaldo y Luka Modric en el Real Madrid

Cristiano Ronaldo llegó a ser uno de los jugadores mejor pagados del mundo cuando estaba en el Real Madrid. De acuerdo con Capology, el salario más alto que llegó a ganar en el futbol español llegó a rondar los 39.84 millones de dólares al año.

Luka Modric jugó un total de 13 temporadas con el Real Madrid|@lukamodric10

Mientras que Luka Modric contó con un pico salarial de 20 millones de dólares al año, siendo en el año 2020 cuando llegó a obtener su mejor contrato con el Real Madrid tras ganar una liga y una Supercopa de España, aunque años más tarde logró levantar 2 Champions League que le marcó un legado dentro del conjunto merengue.

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Cristiano Ronaldo y Luka Modric: historial de duelos en selecciones

Cristiano Ronaldo encabeza el historial de duelos ante la Croacia de Modric, ya que de los 7 enfrentamientos en los que ambos jugadores han sido convocados para sus respectivas selecciones, Portugal ha sacado 5 victorias, un empate y solo una derrota.

Cristiano Ronaldo encabeza la serie de selecciones ante Luka Modric|Phil Noble/REUTERS

La única victoria de Modric ante la Portugal de Cristiano Ronaldo fue por un marcador de 2 a 1 en un amistoso internacional con un gol de su autoría, aunque cabe mencionar que el “Bicho” se quedó en el banquillo de suplentes a lo largo del partido.

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