Niño Hamburguesa comparte en redes sociales su primer compra luego de participar con WWE

El luchador Niño Hamburguesa, quien ha sido parte de estos luchadores que sí llamaron la atención de WWE en la compra con la AAA, compartió hace unas horas en sus redes sociales un logró que deseó y anhelo desde muchos años atrás y que ha visto cristalizarse ahora.

Niño Hamburguesa, quien luchó en la pasada Triplemanía y quien fue también parte de los luchadores considerados para ir a Worlds Collide el 12 de septiembre en Las Vegas, subió a sus redes sociales un capítulo de su historia de éxito y por lo cual se encuentra lleno de felicidad y motivación.

Niño Hamburguesa, indicó que por fin pudo hacerse de una motoneta, lo cual deseó por años y ahora logró obtener gracias a su esfuerzo y su carrera que está llegando a casi los 16 años, en los cuales se ha entregado al deporte para alcanzar éxitos y consolidarse.

El mensaje de Niño Hamburguesa revelando la compra de su motoneta

“De adolescente me gustaba ir a las tardeadas y las motonetas estaban de moda pero en casa no había la posibilidad, hoy consetí a ese niño. Sí se puede. Es con confeti la fiesta”, ese fue el mensaje que compartió en sus historias, junto a la imagen de la moto que se ha comprado y con la que busca satisfacer ese deseo que nació cuando era un adolescente.

Así continúa Niño Hamburguesa escribiendo un gran 2025, pues también ganó este año la espada de Rey de Reyes y es una de las estrellas que gozan de impacto con la afición y que ha gustado su trabajo en AAA y WWE para tomar papel en otras historias.

Niño Hamburguesa aparece en la tienda de WWE

El afamado luchador quien tuvo sus inicios con la empresa DTU y dio el brinco a la AAA hace casi 15 años, es una de las figuras que aparecen en el catálogo de la WWE en su tienda en línea con productos oficiales, específicamente en su caso con una camiseta original.

La camiseta de Niño Hamburguesa, está costando 642 pesos en esta tienda virtual y tienen en el pecho el NIÑO HAMBURGUESA todo dentro de una hamburguesa, y va de la talla chica hasta la tall 4 XL.