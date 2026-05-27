Filtran el posible nuevo jersey de las Chivas, ya con la nueva marca que los vestirá

En redes sociales se ha filtrado un jersey de Chivas, ya con la marca que se dice lo vestirá desde la próxima temporada. El equipo tapatío termina un contrato y ahora arrancará otro con una firma que hace muchos años ya trabajó de la mano de la escuadra de Liga MX.

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Este nuevo jersey que supuestamente sería el definitivo y primera equipación de lo dirigidos por Gabriel Milito luce tradicional y muy sobrio, con las líneas amplias rojas y blancas. En el pecho descansa el patrocinador principal y otra más que corresponde a una marca de autos.

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La clásica palomita está en lado derecho y el escudo del rebaño en el lado izquierdo. Otras imágenes de lo que sería una sesión de fotos revelan que todo saldría bajo la campaña: LAS LEYENDAS VUELVEN.

Existen muchas posibilidades que ese jersey sea el que el equipo use la siguiente temporada, pues las filtraciones en otros momentos se han cumplido, pero no será hasta que el equipo ofrezca un anuncio, que se pueda conformar como el flamante y nueva playera del equipo.

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