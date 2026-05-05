¿Adiós al sueño? Mexicano es despedido de su equipo en Europa y su futuro pende de un hilo

Es oficial. El atacante mexicano Stephano Carrillo sale del conjunto de FC Dordrecht, equipo perteneciente a la Eerste Divisie (Segunda División de Países Bajos). El jugador azteca pone fin a su etapa con los "Sheepheads" tras concluir el préstamo de un año que acordaron el verano pasado con Feyenoord para que el juvenil ganara fogueo y minutos en el futbol europeo.

“Mejor ni hablamos”: Christian Martinoli y Luis García analizan el Tigres vs Chivas

Aunque la intención de la cesión era que Stephano Carrillo explotara su capacidad goleadora bajo la dirección técnica de una leyenda como Dirk Kuyt, los números finales reflejan una etapa de aprendizaje más que de consolidación. Durante su estancia en el Dordrecht, el canterano santista disputó un total de 34 partidos oficiales, en los cuales logró enviar el balón a las redes únicamente en cuatro ocasiones.

A pesar de la baja cuota goleadora, la experiencia de haber sumado casi la totalidad de los minutos en una liga formativa y competitiva como la neerlandesa le servirá como equipaje para lo que viene en su carrera.

¿Cuál es el futuro de Stephano Carrillo?

Tras despedirse del Dordrecht, Stephano debe reportar de inmediato con el Feyenoord, club que es el dueño absoluto de su carta (firmado hasta 2029). Ahora, la pelota está en la cancha del conjunto de Rotterdam. El cuerpo técnico deberá evaluar si el mexicano entra en sus planes para integrarse al primer equipo en la Eredivisie o si buscarán una nueva cesión, ya sea en un equipo de media tabla en Países Bajos o en otra liga europea para continuar su desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR:



¿De qué equipo es canterano Stephano Carrillo?

Stephano Carrillo debutó profesionalmente en la Liga BBVA MX con el conjunto de Santos Laguna. El oriundo de Durango hizo su aparición en el máximo circuito mexicano el 19 de febrero de 2024 en un partido contra Pumas, bajo el mando de Ignacio Ambriz.

Santos Laguna fue el único equipo en el que militó en México, pasando por todas las categorías inferiores (Sub-13, Sub-16, Sub-18 y Sub-23) antes de ser exportado directamente al Feyenoord en febrero de 2025.

