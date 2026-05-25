Cavaliers vs Knicks: ¿A qué hora es la Final de Conferencia de la NBA HOY lunes 25 de mayo?

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más interesantes y atractivos que habrá a lo largo de esta semana. Las finales de Conferencia correspondientes a la temporada 2026 de la NBA han llegado, por lo que aquí conocerás todo lo que debes saber respecto al duelo de este día.

Los playoffs de la NBA

Será hoy lunes 25 de mayo cuando se lleve a cabo el Juego 4 correspondiente a las finales de Conferencia Este de la NBA. Aquí, los Knicks de Nueva York se medirán nada más y nada menos que a los Cavaliers de Cleveland, en una serie que ha superado por completo las expectativas.

¿A qué hora es la final de Conferencia de la NBA hoy lunes 25 de mayo?

Lo primero que debes tener en cuenta es que este es el Juego 5 de la serie, por lo que la NBA volverá al Rocket Arena de Cleveland. El partido entre ambas instituciones comenzará en punto de las 18:00 horas y se espera que tenga un nivel superior al mostrado en los duelos anteriores.

Cleveland Cavaliers vs New York Knicks | Juego 5 | Lunes 25 de mayo | Rocket Arena de Cleveland | 6 de la tarde.

making new york proud really means something, man pic.twitter.com/TmFlYkC1HO — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 22, 2026

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¿Qué equipo parte como favorito para llegar a la final de la NBA?

De acuerdo con lo visto a lo largo de la temporada regular, así como lo ocurrido en estos playoffs y los duelos entre ambos, todo haría indicar que el equipo favorito para ganar la conferencia y, por ende, llegar a la gran final de la NBA, son los Knicks de Nueva York,

El equipo de la Gran Manzana ha logrado ser más regular en relación a su rival y, de hecho, viene más descansado con respecto a Cleveland toda vez que necesitó menos partidos para llegar a esta final de conferencia. Por tal motivo, expertos señalan que la escuadra de Nueva York tiene todo para superar esta ronda.