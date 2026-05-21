NBA: ¿A qué hora es la Final de Conferencia HOY jueves 21 de mayo?

La NBA está en el mejor momento de la temporada y los millones de fanáticos al baloncesto profesional lo saben, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto a la final de Conferencia que se llevará a cabo este jueves 21 de mayo, así como su horario para el interior del país.

Los playoffs de la NBA

Como sabes, la NBA divide por días las finales de acuerdo con su conferencia, por lo que este día se llevará a cabo el Juego 2 correspondiente a la Conferencia Este, misma que fue disputada de principio a fin y que trajo algunas sorpresas realmente atractivas al respecto.

¿A qué hora será la final de Conferencia de la NBA hoy jueves 21 de mayo?

El Juego 2 de la final de la Conferencia Este se llevará a cabo este jueves 21 de mayo dentro del Madison Square Garden, uno de los recintos más importantes que la NBA tienen en la actualidad. Aquí, los Knicks y los Cavaliers se enfrentarán para demostrar su poderío en el campo.

New York Knicks vs Cleveland Cavaliers | Juego 2 | Madison Square Garden | 6 de la tarde.

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¿Qué equipo parte como favorito para ganar la Conferencia Este?

Si bien en una final es complicado pronosticar a un favorito claro, la realidad es que, al menos en la Conferencia Este, son los Knicks de Nueva York quienes parten como candidatos principales a quedarse con el título de su rama y, en consecuencia, buscar el trofeo de la NBA.

Cabe mencionar que el equipo de Nueva York llegó a esta final de Conferencia luego de vapulear en las semifinales a los Philadelphia 76ers por 4-0 en la serie. Del otro lado de la moneda se encuentran los Cavaliers, quienes, a diferencia de su rival, tuvieron que ir hasta las últimas instancias para derrotar a los Pistons por 4-3.