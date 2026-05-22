Final de Conferencia Oeste NBA: ¿A qué hora es el juego de HOY viernes 22 de mayo?

¿Estás listo para uno de los juegos más interesantes que habrá este fin de semana? Las finales de Conferencia dentro de la NBA finalmente han llegado, motivo por el cual es preciso que conozcas todo lo que debes saber respecto al duelo que se llevará a cabo este día.

Los playoffs de la NBA

Será durante hoy viernes 22 de mayo que la NBA presentará la final de la Conferencia Oeste a través de su juego 3, mismo que promete muchas emociones tanto dentro como fuera del campo. Por tal motivo, luce fundamental que conozcas el horario que este tendrá al interior de la República Mexicana.

¿A qué hora será la final de Conferencia de la NBA hoy viernes 22 de mayo?

La NBA presentará un duelo realmente atractivo que medirá a los Oklahoma City Thunders frente a los San Antonio Spurs. Vale recordar que este juego es el tercero de la serie luego de los duelos vividos el lunes y miércoles pasado, por lo que este se llevará a cabo en el AT&T Center.

San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder | Juego 3 | AT&T Center de San Antonio | 6:30 de la tarde.

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¿Por qué Oklahoma tiene más posibilidades de llegar a la gran final de la NBA?

Más allá de lo que ha ocurrido en los primeros dos juegos de la serie entre ambas instituciones, distintos expertos en la materia consideran que los Thunders no solo se quedarán con el campeonato de la Conferencia Oeste, sino que tienen todo para conquistar la temporada 2026 de la NBA.

Una prueba de ello está lo ocurrido en la ronda pasada, misma en donde Oklahoma City no tuvo ningún problema en vencer a los Lakers de Los Ángeles en solamente cuatro partidos. Del otro lado de la moneda se encuentran los Spurs, quienes tuvieron que jugar seis encuentros para derrotar 4-2 a los Minnesota Timberwolves.