OFICIAL: Chivas jugará vs América la siguiente ronda de la Liguilla del Clausura 2026

Tras una jornada de semifinales cargada de tensión y dramatismo, las Chivas de Guadalajara amarraron su boleto a la serie por el título de la categoría Sub-21, donde ya las espera su acérrimo rival: el América.

Pumas vs América EN VIVO y GRATIS, cuartos de final vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Rocosa semifinal se vivió en la semifinal Chivas vs Juárez

El Rebaño Sagrado tuvo que apelar al orden y a la disciplina táctica para superar una eliminatoria sumamente rocosa ante los Bravos de Juárez. En una serie donde las defensas se impusieron a los ataques, ambos encuentros concluyeron con un hermético 0-0.

A pesar de la falta de goles en los 180 minutos, el reglamento premió la constancia de los dirigidos por la institución rojiblanca durante la fase regular. Gracias a su mejor posición en la tabla general, Chivas hizo valer su condición de favorito administrativo para avanzar a la última instancia, dejando en el camino a un equipo fronterizo que vendió cara la derrota pero que no logró vulnerar el arco tapatío.

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¿Cómo llegó a las final las Águilas del América?

Por su parte, el América selló su pasaporte a la final en una eliminatoria mucho más abierta pero igualmente igualada. Los azulcremas se midieron ante los Tuzos del Pachuca en una serie de alta intensidad que terminó con un marcador global de 4-4, producto de dos empates consecutivos de 2-2. Al igual que el Guadalajara, las Águilas volaron a la final gracias al criterio de desempate por posición en la tabla, demostrando que la jerarquía obtenida en el torneo regular es vital en estas instancias.

La definición del Clausura 2026 no podría tener un escenario más atractivo. El Clásico Nacional en categorías con límite de edad suele ser el termómetro real del trabajo en fuerzas básicas de ambos clubes, y este enfrentamiento promete chispas.

Las fechas y horarios oficiales se darán a conocer en las próximas horas, pero la expectativa ya está por las nubes para los aficionados de ambos equipos.

