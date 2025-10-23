MLB: Esta es la lista de los beisbolistas mexicanos que han ganado la Serie Mundial

Comienza la cuenta regresiva para la llegada de la Serie Mundial , misma que, en esta temporada, enfrentará a Los Ángeles Dodgers ante los Toronto Blue Jays. El Clásico de Otoño contará con la presencia de un jugador mexicano, mismo que buscará ganar el trofeo más importante de la MLB.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Alejandro Kirk no solo forma parte de los Azulejos, sino que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Toronto en esta recta final de la temporada. Ante este hecho, no está de más conocer la lista de los mexicanos que han conquistado la Serie Mundial a lo largo de la historia.

¿Qué mexicanos han ganado la Serie Mundial de la MLB?

A lo largo de la historia de la MLB, son 15 los jugadores mexicanos que han tenido la dicha de conquistar la Serie Mundial, por lo que Alejandro Kirk buscará entrar en esta lista si es que vence a unos Dodgers que buscarán el bicampeonato luego de ser los mejores de la temporada pasada.

Vale decir que el primer beisbolista mexicano en conquistar la Serie Mundial fue Horacio Piña, quien lo logró en el año 1973 con los Oakland Athletics. Posteriormente, en el año 1979, Enrique Romo se alzó en lo más alto luego de coronarse con los Pittsburgh Pirates al vencer a los Orioles de Baltimore.

Fernando Valenzuela, uno de los mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos, fue el tercero en conquistar la Serie Mundial en 1981 y 1988. Los peloteros nacidos en México que también ganaron el Clásico de Otoño son los siguientes: Aurelio López, Jorge Orta, Erubiel Durazo, Benjamin Gil, Alfredo Aceves, Sergio Romo (en tres ocasiones), Jaime García, Fernando Salas, Julio Urías, Victor González, Austin Barnes y José Urquidy.

One year without you. Always thinking of you, 34. 💙 pic.twitter.com/V7Sh34p6PG — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 22, 2025

¿Cuándo fue la última vez que un beisbolista mexicano ganó la Serie Mundial?

La historia tendría que remontarse a tres años en el pasado, cuando el pitcher José Urquidy obtuvo el triunfo en 2022 con los Astros de Houston , escuadra que supo reponerse a las adversidades para derrotar a los Phillies de Philadelphia. ¿2025 será el año en que Alejandro Kirk le de una nueva alegría a la comunidad azteca?