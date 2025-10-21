¡Orgullo mexicano! Natalia Escalera clasificó a la final del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística

La mexicana Natalia Escalera aseguró su lugar en la final del all-around del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Yakarta 2025, tras concluir la ronda de clasificación dentro del grupo de 24 gimnastas que avanzan a la disputa por el título individual.

La atleta se ubicó en la posición 23 con 50.532 puntos, marca suficiente para acceder a la final considerando la regla de máximo dos atletas por país.

¿Cómo terminó la ronda clasificatoria del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística?

La final del concurso completo femenino está programada para el jueves 23 de octubre, por lo que Escalera volverá a competir dos días después del cierre de la clasificación. El corte para la final se definió tras una clasificación muy disputada que lideró Angelina Melnikova (autorizada como atleta neutral), seguida por Aiko Sugihara (Japón) y Kaylia Nemour (Argelia). Varias potencias colocaron múltiples gimnastas en la parte alta de la tabla, pero la regla de dos por país abrió espacio para que especialistas de distintas naciones —entre ellas México— aseguraran su plaza entre las 24 mejores.

Para México, la presencia de Escalera en la final del all-around representa otro hito en la continuidad de su ciclo deportivo tras su participación en los Juegos Olímpicos de 2024 en París, en los que compitió a pesar de arrastrar una lesión en el pie que ella misma reveló posteriormente. Durante la temporada 2025, Escalera se proclamó campeona nacional del all-around con 50.450 puntos en Guadalajara, resultado que la confirmó como líder del contingente mexicano rumbo al Mundial.

Natalia Escalera clasificó a la final del all-around en Yakarta

En lo deportivo, Escalera avanzó sustentada en un concurso regular en sus cuatro aparatos. Aunque su fortaleza histórica ha sido el salto —fue campeona panamericana en 2021 y medallista en Santiago 2023—, en Yakarta mostró equilibrio para sumar en barras asimétricas, viga y piso y mantener el margen necesario para instalarse en la final. El listado de resultados de la jornada refleja esa consistencia en un entorno donde décimas separaron a varias gimnastas entre los puestos 18 y 26.

De cara a la final del jueves, el reto para la mexicana será incrementar la dificultad sin comprometer la ejecución. El campo presenta campeonas mundiales y olímpicas en activo, por lo que una competencia limpia —en especial en viga y asimétricas— podría permitirle escalar posiciones respecto a su 23.ª plaza de ingreso.

