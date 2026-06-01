Final NBA 2026: Fechas y HORARIOS de los duelos entre Knicks y Spurs

El momento más importante y vibrante de la temporada, finalmente, ha llegado. La gran final de la NBA 2026 está aquí, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer las fechas y los horarios de los duelos entre los Knicks de Nueva York y Spurs de San Antonio.

Los playoffs de la NBA

Los New York Knicks llegaron a esta gran final luego de obtener el campeonato de su Conferencia al vencer a los Cleveland Cavaliers sin demasiados problemas por 4-0 en la serie. San Antonio Spurs, por su parte, tuvo que ir hasta la última instancia para derrotar a los Pklahoma City Thunders.

¿Qué equipo es favorito a ganar la temporada 2026 de la NBA?

De acuerdo con los principales momios, así como por lo dicho por los expertos en la materia, son los Knicks de Nueva York quienes parten como favoritos a quedarse con el título de la temporada 2026 de la NBA gracias al nivel que han demostrado a lo largo del año.

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Y es que, a pesar de las complicaciones que vivieron en la final de Conferencia, la realidad es que Nueva York ha mantenido una regularidad importante que lo ha mantenido como el estelar de la NBA, lo cual sugiere estar cada vez más cerca del trono.

No obstante, del otro lado de la moneda aparecen unos Spurs que no han sido campeones en más de 10 años y que, gracias a este deseo de revancha, llegarán a la final con mucho que ganar y muy poco que perder, lo cual puede ayudar a que la presión se aleje de este equipo.

¿Cuándo y a qué hora será la final de la NBA 2026?