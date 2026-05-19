Finales de Conferencia NBA: ¿A qué hora es el juego de HOY martes 19 de mayo?

¿Estás listo para la mejor etapa del año en el mundo del baloncesto? Después de partidos de alarido tanto en la primera ronda como en el apartado semifinal, finalmente la NBA presenta el primer juego correspondiente a la Final de Conferencia, el cual se disputará este día.

Los playoffs de la NBA

Lo primero a tener en cuenta es que, durante este martes 19 de mayo, se llevará a cabo la Final de la Conferencia Este de la NBA, por lo que el día de mañana comenzará la Final de la Conferencia Oeste. Por tal motivo, aquí conocerás el horario y el estadio en donde será este Juego 1.

¿A qué hora y en dónde será la Final de la Conferencia Este de la NBA hoy?

El primer equipo que logró su pase a la gran Final de la Conferencia Este de la NBA fue nada más y nada menos que los Knicks de Nueva York, mientras que el segundo equipo en alcanzar esta fase fueron los Cavaliers de Cleveland, en una final que se llevará a cabo de la siguiente forma:

New York Knicks vs Cleveland Cavaliers | Juego 1 | 17:00 horas | Madison Square Garden de Nueva York.

staying locked in. pic.twitter.com/nn3m9TWR9C — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 17, 2026

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¿Qué equipo parte como favorito en esta Final de Conferencia Este?

Si bien ambas escuadras tienen las cartas suficientes para lograr el título de Conferencia en la NBA, la realidad es que son los de Nueva York quienes parten como favoritos, en principio, por contar con una plantilla más redonda en relación a los Cavaliers.

Otro punto a destacar es que Cleveland tuvo que llegar prácticamente a las últimas instancias para vencer a los Pistons, mientras que los Knicks no tuvieron ningún problema en derrotar a los 76ers de Philadelphia a través de un 4-0; es decir, llegarán invictos a esta final.