El día que Lewis Hamilton luchó contra Místico previo al GP de México 2015 (VIDEO)

Hace más de una década, más precisamente en el 2015, se vivió uno de los momentos más extraordinarios en el mundo del deporte luego de la unión entre Lewis Hamilton, leyenda de la Fórmula 1, y Místico Nueva Era, en ese entonces miembro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

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Todo sucedió previo a un Gran Premio de México, cuando Lewis Hamilton aprovechó el tiempo libre en la capital del país para formar parte de una “función” de lucha libre en donde se encontraba Místico Nueva Era, quien hoy es conocido como Dralístico. Esto fue lo que sucedió.

¿Cómo fue el encuentro entre Místico Nueva Era y Dralístico?

Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, ha profesado en más de una ocasión su cariño hacia otros deportes, siendo la Lucha Libre uno de ellos. Ante tal situación, vale recordar el episodio que se llevó a cabo en 2015, cuando el británico se subió al ring de la Arena México para enfrentar a un miembro del CMLL.

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Hamilton que já esteve na lucha libre, na CMLL contra Mistico 2 (O ex-Sin Cara) em 2015! @Jahmilton44 @EstagiariodaF1 @Felipemmeira pic.twitter.com/xo0447Vl6H — Wrestlemaníacos (@wrestlemaniacos) March 18, 2022

Este acontecimiento se dio en medio del regreso del Gran Premio de México a la Fórmula 1 en 2015. Para ello, el entonces tricampeón decidió llegar a la Arena México para medirse a Místico, Nueva Era. La situación no quedó ahí, pues Lewis traicionó al técnico para recibir el relevo de Mephisto, un rudo consagrado en la empresa.

A pesar del ataque del piloto de la Fórmula 1, el hoy llamado Dralístico “perdonó” a Hamilton y, juntos, celebraron en el ring. Esta situación normalmente es recordada previo a cada GP de México, pues habla del impacto que Lewis tiene no solo en el mundo del automovilismo, sino en el deporte en general.

¿En qué posición se encuentra Lewis Hamilton en la Fórmula 1 2026?

Después de cuatro carreras disputadas, vale decir que Ferrari es uno de los equipos que mejor se ha adaptado a los cambios dentro de la Fórmula 1. Para muestra de ello está la clasificación de sus pilotos, pues mientras Lewis Hamilton se ubica en el quinto puesto con 49 unidades, Charles Leclerc está en el Top 3 con 63 puntos.