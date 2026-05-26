Finales de Conferencia NBA: ¿A qué hora es el juego de HOY martes 26 de mayo?

¿Estás listo para el gran día que se avecina? Las finales de Conferencia de la NBA están en su máximo apogeo y muy pronto conoceremos a las escuadras que se disputarán el máximo trofeo de este deporte, motivo por el cual no está de más conocer lo que ocurrirá en el campo este día.

Los playoffs de la NBA

Será hoy martes 26 de mayo cuando se lleve a cabo el Juego 5 correspondiente a la final de Conferencia Oeste de la NBA, por lo que son millones de aficionados alrededor del mundo los que desean conocer el estadio y el horario oficial de este compromiso. ¿Eres uno de ellos?

¿A qué hora es la final de Conferencia de la NBA hoy martes 26 de mayo?

Será este día cuando los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs se vean las caras por quinta vez en esta gran final de Conferencia, misma que ha superado por completo las expectativas. El juego 5 volverá al Paycom Center e iniciará minutos después de las 18:30 horas.

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs | Juego 5 | Martes 26 de mayo | Paycom Center de Oklahoma | 6:30 de la tarde.

Gooooooood morning Spurs Fam! pic.twitter.com/uhMfwIYUn0 — San Antonio Spurs (@spurs) May 25, 2026

Te puede interesar: Los jugadores de élite que no estarán en Inglaterra para el Mundial

Te puede interesar: MLB: ¿Qué juegos se disputaron hoy lunes 25 de mayo?

¿Cuándo inicia la final de la NBA 2026?

El Juego 1 de la gran final de la NBA está programado para iniciar el próximo miércoles 3 de junio del 2026, misma que enfrentará al mejor equipo de la Conferencia Este contra la escuadra más regular de la Conferencia Oeste. Todos los juegos comenzarán en punto de las 18:30 horas, tiempo centro de México.

Los principales expertos en NBA detallaban que los equipos que llegarían a esta final serían los Thunders de Oklahoma y los Knicks de Nueva York, mismos que siguen con vida hasta el momento y que buscarán, a toda costa, disputar esta última serie.