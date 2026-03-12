¿Hay temor por Lionel Messi? Argentina rechaza jugar la Finalissima con España en las condiciones que pide UEFA

A pocos meses para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España y Argentina se deberán ver las caras en un choque de titanes por la Finalissima, copa que se juegan los últimos campeones de Europa y América. En un principio, Qatar iba a ser la sede de este estelar encuentro, pero los conflictos bélicos de Medio Oriente derribaron esta posibilidad. Ahora, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) rechaza jugar en la nueva sede ofrecida.

Distintos reportes afirman que la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establecieron el Estadio Santiago Bernabéu ubicado en Madrid como nueva sede para llevar a cabo la Finalissima. Lionel Messi no tiene nada que ver en la decisión, ya que la AFA rechazó la propuesta debido a que Argentina ejercería como “visitante” en dicho partido debido a la ubicación del mismo. Además, afirman que la Conmebol apoya la decisión del combinado sudamericano.

The Champion trophy during the match Italy vs Argentina, Finalissima 2022, Conmebol-UEFA Champions Cup, at Wembley Stadium, London, on June 01, 2022.



Trofeo de Campeon durante el partido Italia vs Argentina, Finalissima 2022, Copa de Campeones Conmebol-UEFA, en el Estadio de Wembley, Londres, el 01 de Junio de 2022.|Marcio Machado/Marcio Machado

En este contexto, la AFA puso sobre la mesa llevar a cabo la final entre España y Argentina hacia Portugal (Estadio da Luz) o Italia (Estadio Olímpico de Roma). No obstante, Claudio Tapia, máximo mandamás del futbol argentino, aseguró que su deseo es que la Finalissima se juegue en el Estadio Monumental ubicado en Buenos Aires. Parece no haber acuerdo entre las partes y la sede deberá definirse a contrarreloj.

“Quiero que la Finalissima se juegue en El Monumental”.



Firma: Claudio Tapia, en @todonoticias. pic.twitter.com/MpOCzUSNBT — JS (@juegosimple__) March 12, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



La sede de la Finalissima debe anunciarse ya

La información indica que, por temas logísticos, la decisión final sobre la sede de la Finalissima debe definirse durante el transcurso de este jueves 12 de marzo, pero tanto AFA como RFEF están lejos de llegar un acuerdo.

Según pudo comentar el periodista argentino Esteban Edul, existen tres soluciones que pueden ocurrir en el corto plazo:



Que Conmebol acepte jugar en el Santiago Bernabéu en España.

Que UEFA acepte jugar en otro país europeo que no sea España.

Que la Finalissima sea suspendida y se juegue más adelante.

¿Qué día está programado para jugarse la Finalissima?

Los campeones de la Eurocopa 2024 y la Copa América 2024 tienen fecha para enfrentarse el día 27 de marzo. Sin embargo, tanto el día como el horario del encuentro no están definidos de forma oficial, ya que primero se deberá decidir la sede.