ATENCIÓN: Listos los tres finalistas para ser el MVP de la NBA

La NBA ya definió a los tres finalistas para el premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2025-26, y la lista reúne a tres de las figuras más dominantes de la temporada: Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, y Nikola Jokic, de los Denver Nuggets. El anuncio fue oficializado como parte de la revelación de finalistas de los premios de temporada, confirmando una carrera por el MVP que se mantuvo cerrada hasta el final del calendario regular.

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La presencia de Wembanyama es una de las grandes historias del año. El francés fue nombrado finalista al MVP por primera vez en su carrera y llega respaldado por una campaña espectacular en ambos costados de la cancha. La estrella de San Antonio terminó la temporada con promedios de 25.0 puntos, 11.5 rebotes y 3.1 bloqueos por partido, además de colocarse también entre los aspirantes al premio de Defensivo del Año. Su irrupción en la conversación por el máximo reconocimiento individual confirma que dejó de ser solo una promesa para convertirse en una superestrella total.

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Del otro lado aparece Gilgeous-Alexander, quien volvió a sostener un nivel altísimo con el Thunder y se metió nuevamente entre los mejores de la liga. NBA.com lo coloca entre los tres grandes candidatos tras otra temporada de élite, mientras que cerró el curso con 31.1 puntos por partido, cifra que refuerza su peso ofensivo y su consistencia noche tras noche. Además, también fue incluido entre los finalistas al premio Clutch Player of the Year, muestra del impacto que tuvo en los cierres de partido.

¿Cuántos premios de MVP tiene Nikola Jokic?

El tercer nombre es Jokic, viejo conocido en esta clase de debates. El serbio, ya ganador de tres MVP, busca conquistar un cuarto galardón en seis años, algo que subraya su vigencia como uno de los jugadores más completos del planeta. El pivote de Denver firmó una temporada de 27.7 puntos, 12.9 rebotes y 10.7 asistencias por encuentro, números que vuelven a colocarlo en territorio histórico.

La legión extranjera en la NBA

Más allá de quién se lleve el premio, la terna deja claro el momento internacional que vive la liga. Se destaca que, con estos tres finalistas, la NBA asegura por octava temporada consecutiva que el MVP quede en manos de un jugador nacido fuera de Estados Unidos. La carrera está abierta, pero el mensaje ya quedó claro: el dominio global del talento en la NBA no se detiene.

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