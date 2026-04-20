Sinner y Alcaraz: 20 torneos seguidos sin dejar nada al resto

En el tenis suele haber temporadas con un favorito claro, pero casi nunca se ve un panorama donde dos nombres cierren la puerta para todos los demás. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han llegado a ese nivel de control. Cuando coinciden en el mismo torneo, el cuadro se convierte en territorio exclusivo y la pelea real casi siempre termina entre ellos, sin espacio para sorpresas.

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Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han ganada los últimos 20 torneos en donde coinciden.

Con el último título de Sinner en el Abierto de Montecarlo, el italiano y el español sostienen un registro sin precedentes en el tenis masculino ya que han ganado los últimos 20 torneos en los que ambos han participado. La racha empezó después de Madrid 2024 (campeón Andrey Rublev), el último evento en el que coincidieron y no ganó ninguno de los dos, y desde entonces llevan dos años completos sin “migajas” para el resto.

La racha de 20 torneos ganados por Alcaraz o Sinner (cuando ambos jugaron):



Roland Garros 2024 - Alcaraz Wimbledon 2024 - Alcaraz Cincinnati 2024 - Sinner US Open 2024 - Sinner Beijing 2024 - Alcaraz Shanghai 2024 - Sinner ATP Finals 2024 - Sinner Australian Open 2025 - Sinner Roma 2025 - Alcaraz Roland Garros 2025 - Alcaraz Wimbledon 2025 - Sinner Cincinnati 2025 - Alcaraz US Open 2025 - Alcaraz Paris 2025 - Sinner ATP Finals 2025 - Sinner Australian Open 2026 - Alcaraz Doha 2026 - Alcaraz Indian Wells 2026 - Sinner Miami 2026 - Sinner Monte Carlo 2026 - Sinner



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¿Cuándo fue la última vez que se vió esto?

La dimensión se entiende cuando se compara con lo más cercano que ha existido en duopolios históricos. Lo “más parecido” en rachas de dominio compartido fue Federer–Nadal con 15 títulos seguidos entre marzo de 2005 y agosto de 2006, Borg–McEnroe con 14 entre marzo de 1979 y junio de 1980, y Lendl–McEnroe con 13 entre enero de 1984 y mayo de 1985. Ninguno llegó a 20.

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