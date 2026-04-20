NBA 2026: Estos son los juegos de Playoffs que se disputarán HOY lunes 20 de abril

La primera ronda de los playoffs de la NBA finalmente ha comenzado y, con ello, el mejor momento para los amantes del baloncesto profesional. Ante tal situación, en los próximos párrafos podrás conocer cuáles son los juegos que se llevarán a cabo este lunes 20 de abril del 2026.

Los playoffs de la NBA

Será durante este día que la NBA presente algunos juegos correspondientes al segundo encuentro entre estas instituciones, lo cual hace que el nivel de interés y escepticismo entre estos esté al por mayor. ¿Cuáles son los partidos que se disputarán hoy y a partir de qué hora?

¿Qué juegos de los playoffs de la NBA se llevarán a cabo hoy?

De acuerdo con el calendario de la NBA, este día se llevarán a cabo un total de tres partidos correspondientes a los playoffs del baloncesto profesional. El primero de ellos será el duelo entre los Cavaliers y los Raptos, equipos que vinieron de menos a más en la temporada regular.

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THREE REASONS TO BE AT BALL ARENA 👇 pic.twitter.com/5ujFStDj9S — Denver Nuggets (@nuggets) April 17, 2026

Posteriormente, la NBA presentará el duelo correspondiente entre los Knicks y los Hawks. Ambas instituciones tuvieron más de 45 victorias a lo largo de la temporada regular, por lo que este encuentro es uno de los más atractivos debido al nivel de paridad de cada uno.

Finalmente, se encuentra el partido entre los Nuggets y los Timberwolves, un duelo realmente atractivo por la ofensiva de ambas escuadras y por la cantidad de puntos que se esperan en el campo, lo cual hace que este partido sea el más esperado dentro de los fanáticos de la NBA.

¿Dónde y a qué hora serán los playoffs de la NBA?