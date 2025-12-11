Flamengo ya sabe en qué jugador usará el dinero del Derbi de las Américas que le ganó a Cruz Azul

No todo fue negativo en la Copa Intercontinental 2025 para el representante de México y la Concacaf. Es que Cruz Azul recibió una suma de dinero a pesar de perder el Derbi de las Américas. No obstante, Flamengo se aseguró una cifra todavía mayor por haber vencido a La Máquina y ya sabe en qué jugador utilizar ese premio económico.

Mientras que Cruz Azul se despediría de un fichaje estrella , reportes que llegan desde Argentina aseguran que Flamengo está buscando seriamente a uno de los mejores jugadores que tiene el futbol argentino. Se trata de un volante central que se ha destacado en el equipo finalista del Clausura 2025 de la LPF de ese país.

Flamengo le ganó a Cruz Azul|TV Azteca

De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, Flamengo está interesado en Santiago Sosa, jugador de Racing Club de Avellaneda, quien solo saldría de la institución por la cláusula de rescisión de 12 millones de euros que posee. Sin dudas no le alcanza con el premio actual del Derbi de las Américas, pero al menos le ayuda.

Santi Sosa es un mediocampista central, pivote y defensa de 26 años que ya es capitán de Racing Club. Además, el jugador de la Academia lleva 87 partidos jugados y 4 goles en el equipo. Así también se ha destacado en los títulos internacionales que consiguieron los dirigidos por Gustavo Costas. Ahora, podría llegar al conjunto de Filipe Luis.

🚨Flamengo está interesado en Santiago Sosa. Ya hubo acercamientos y los brasileños saben que Racing no pretende venderlo y que sólo se irá por la cláusula de €12M. ⬇️https://t.co/6ktPAW2WBB pic.twitter.com/nz8e6Nepcc — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 11, 2025

¿Cuánto dinero ha ganado Flamengo en la Copa Intercontinental 2025?

La FIFA decidió que para la Copa Intercontinental entregaría dinero a los equipos en el momento en el que sean eliminados de la competencia. Por eso, al salir 4º (quedan Pyramids, Flamengo y PSG en competencia), Cruz Azul recibió una suma cercana a los 2 millones de dólares, según el sitio Marca.

Cruz Azul no pudo ante Flamengo

En tanto, ya trascendió que Flamengo se aseguró un mínimo de 2.5 millones de dólares en caso de no superar al Piramyds FC de Egipto en la siguiente ronda (una suerte de semifinal considerada como título de Copa Challenger).

Por último, el perdedor de la final (a la que el Paris Saint-Germain ingresó directamente por decisión de la FIFA) se llevará 4 millones de dólares, mientras el campeón de la Copa Intercontinental 2025 embolsará 5 millones. ¿Llegará Flamengo o solo tuvo fortuna ante Cruz Azul?

