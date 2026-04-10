Érik Lira dijo esto sobre Cruz Azul y causó risa en muchos, aunque otros le dieron la razón

Así como brilló en la Selección Mexicana y podría irse de Cruz Azul a Europa, Érik Lira también es noticia por las declaraciones que dio recientemente, con una opinión un tanto polémica sobre el momento por el que está atravesando el conjunto de La Noria. Lo que dijo el pivote causó la risa de muchos, aunque otros le dieron la razón.

Mientras que un ex Cruz Azul trabaja a contrarreloj para regresar a la Selección Mexicana, en el Clausura 2026 muchos hablan de lo que será el Clásico Joven de este fin de semana entre La Máquina y el Club América. Pues los dos entrenadores llegan a este partido siendo criticados. Pero en el caso de Nicolás Larcamón, el argentino recibió la defensa de Érik Lira.

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Érik Lira defendió a Nicolás Larcamón en Cruz Azul

“A muerte con Larcamón. ¿Por qué? Porque desde el día uno estamos con él”, comenzó diciendo Lira en diálogo con ESPN. Además, causó risa de muchos al dejar una supuesta excusa. “Cruz Azul es tan grande que siempre buscan cómo desestabilizarnos y eso habla de que es un equipo grande, en el cual hay exigencia”, agregó.

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Además, sostuvo: “Los primeros en saberlo somos nosotros. Sabemos la exigencia y que lo que hay afuera es más grande que lo que nos sucede. Entonces eso nos asocia a nosotros a cerrar filas, a estar mentalizados en lo nuestro”. Claro, las críticas llegan porque en los últimos 5 partidos, contando todas las competencias, Cruz Azul registra 3 empates y 2 derrotas.

Érik Lira es el jugador más valioso de Cruz Azul|@eriklira

“¿Por qué es un mal momento? Vamos en segundo lugar (Clausura 2026) y estamos en cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Ahora nos enfrentamos a un momento complicado, sí, pero estoy convencido de que podemos dar la vuelta, depende solamente de nosotros”, finalizó el pivote de 25 años.

Los números de Érik Lira en Cruz Azul

De acuerdo a los reportes de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, estos son los números de Érik Lira con Cruz Azul: