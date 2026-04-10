¿Matías Almeyda al AMÉRICA y traición a CHIVAS? Este sería el futuro del DT tras salir de Sevilla

Matías Almeyda fue cortado hace unos días por el Sevilla, equipo en el cual los resultados no lo acompañaron, pero el aura, su filosofía y carácter fueron reconocidos aún en su partida, la cual concluyó con un ciclo pero comienza a sonar que un nuevo ciclo para el 'Pelado' podría avecinarse y con el cual inclusive habría traición con Chivas.

Y es que los reportes explican que en América tendrían un interés en el timonel argentino que ha recorrido varios países y en lo que respecta a México se fue tras su paso por los tapatíos, dejando gratas impresiones en todo el balompié azteca.

No se tiene claro si el periodo y la mística de André Jardine ya perdieron vigencia, pero del mismo modo se han dado resultados adversos, los fichajes que pidió no suenan ni parece que explotarán en un corto tiempo y otros problemas como lesiones que no son culpa de Jardine, serían otro motivo para que en las Águilas piensen en una renovación para culminar con la mala racha.

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Traer de vuelta a Almeyda y que el timonel tome las riendas del Ame parece que no son una operación sencilla, de hecho parece más posible otra versión que sostenía en Rayados de Monterrey ven con buenos ojos darle el puesto de DT al argentino, sin embargo, en Monterrey también se avecinan cambios profundos en muchas áreas y no quieren avanzar hasta resolver pendientes.

El curriculum reconocido de Matías Almeyda como entrenador

Matías Ameyda, timonel que está sin empleo, tuvo en el lejano 2011 su primer experiencia como DT y logró terminar en la segunda de Argentina, como primer lugar con River Plate.

De 2012 a 2015 estuvo en Banfield en donde tuvo un primer lugar y cuarto lugar en los torneos que dirigió.

En 2015 llegó a Chivas permaneciendo hasta 2018, sin olvidar que en 2017 los hizo campeones de Liga MX.

De 2019 a 2022 trabajó para el San José Eartquakes y tuvo un discreto papel en cuatro campañas.

En el AEK Atenas estuvo de 2022 a 2025, logrando un campeonato en su primer año, y un segundo puesto en el segundo.

En 2025 el Sevilla fue su destino pero no logró hacer algo importante en el tema deportivo.