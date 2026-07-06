Leyenda del boxeo le dedica un emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Nunca será olvidado”

La Selección de Portugal quedó eliminada este lunes 6 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la instancia de Octavos de Final a manos de España y además de la salida del cuadro portugués de la justa mundialista, también es el adiós de su máxima figura histórica: Cristiano Ronaldo.

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Floyd Mayweather le dedica un emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo disputó sus últimos minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su adiós de la justa generó todo tipo de reacciones del mundo del deporte, entre ellos Floyd Mayweather quien le dedicó al portugués un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El exboxeador compartió una imagen junto a Cristiano en sus redes sociales y la acompañó con un mensaje en el que destacó su trayectoria y la inspiración para millones de personas al redes del mundo.

"Mi hermano, felicidades por una carrera increíble y por todo lo que has logrado. Lo que has hecho por el fútbol nunca será olvidado. Has inspirado a millones en todo el mundo y cambiado el juego para siempre. El trabajo, la disciplina, la consistencia y la grandeza que has mostrado a lo largo de los años son de lo que están hechas las leyendas. Mucho respeto por todo lo que le has dado al deporte. Te deseo nada más que éxito continuo en lo que venga después. Sigue siendo genial, campeón. Te ganaste todo el respeto que viene con tu nombre", escribió Mayweather en su cuenta de Instagram.

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