“México te amo": el sorpresivo mensaje de un miembro de los Red Hot Chili Peppers tras la eliminación

La eliminación de México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ trascendió el ámbito estrictamente deportivo. El representativo nacional concluyó su participación en el torneo tras caer derrotado 3-2 frente a su similar de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, el conjunto nacional recibió múltiples muestras de apoyo tras la eliminación y una de ellas vino de un integrante de los Red Hot Chili Peppers.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players huddle together after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha|Raquel Cunha/REUTERS

El bajista y miembro fundador de la célebre banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers, Michael Peter Balzary, conocido artísticamente como Flea, se centró en resaltar su estrecho vínculo afectivo con la cultura local y envió un claro mensaje a través de su cuenta de X: "México te amo". Ante la sorpresa de varios en las redes sociales, Flea contó el motivo de su amor por el país. “Porque soy un chico de Los Ángeles y crecí con muchos amigos mexicanos increíbles, porque a principios de los ochenta iba a México con casi nada de dinero y dormía en la playa, y los pescadores me daban pescado y los locales me cocinaban por un dólar. Y México siempre ha sido parte de mi vida y ha sido amable conmigo. Amo México“, explicó.

Cause im an LA boy and i grew up with so many awesome mexican friends, because in the early eighties i would go down to mexico with barely any money and sleep on the beach and fisherman gave me fish and locals cooked for me for a dollar. And mexico has always been a part of my… — Flea (@flea333) July 6, 2026

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Con un Estadio Ciudad de México a pleno, el conjunto nacional no logró vencer al combinado de Inglaterra y se despidió de la justa mundialista de forma temprana, tras la ilusión que generó lo hecho en fase de grupos. Por tal motivo, el estratega Javier Aguirre se despidió como entrenador durante la conferencia posterior al partido y envió un sentido mensaje a los fanáticos: "Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz. Creo que deben irse todos con la cabeza en alto. Si hay una mira, una crítica, es para el entrenador porque él decide quién y cómo".