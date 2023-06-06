El nuevo formato que tendrá la Concachampions en 2024

Este martes seis de junio de 2023, la Concacaf anunció la creación de la Copa de Campeones Concacaf, la cual suplirá a la Concachampions en 2024 y contará con un nuevo formato. Fue a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que dieron a conocer todos los detalles del torneo.

Buscan que el formato de la competencia tenga mayor nivel y que los equipos puedan recibir mejores premios si terminan ganando la competencia. A partir de 2024, el equipo que termine siendo el campeón, recibirá más de cinco millones de dólares y premios metálicos. Un aumento de más de cinco veces más en comparación al anterior formato.

Resumen Estados Unidos 1-1 México | Partido Amistoso

Te puede interesar: Raúl Jiménez con ofertas de Arabia Saudita y jugaría con Cristiano Ronaldo

Así será el formato de Copa de Campeones Concacaf

El torneo tendrá la participación de un total de 27 equipos que conseguirán su boleto a través de diferentes competencias, para disputar un total de 51 partidos. Se jugará de febrero hasta junio de 2024.

El formato tendrá cinco etapas: Ronda uno, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinal y Final. Las primeras cuatro rondas se jugarán a ida y vuelta, mientras que para la final, se jugará a un solo partido el fin de semana. 22 equipos jugarán la primera ronda mientras que cinco tendrán su pase directo a los Octavos de Final.

Los cinco clasificados a Octavos, serán los campeones de la Copa Caribeña, Copa Centroamericana, Leagues Cup, MLS y campeón de campeones de la Liga MX.

En total, la Liga MX tendrá seis boletos, la MLS cinco, Copa Caribeña tres, Copa Centroamericana seis, League Cup tres, Liga de Canadá dos, Us Open Cup uno y Copa Canadá uno.

Liga MX: Campeón Torneo Apertura, Campeón Torneo Clausura, subcampeones de ambos torneos, los dos mejores equipos en puntos del año.

MLS: Caampeón de Liga, Campeón de Supporters Shield, Ganador de la conferencia opuesta al campeón, los dos mejores equipos en puntos del año.

Copa Centroamericana: Campeón, segundo lugar, los dos semifinalistas perdedores y dos vía Repechaje.

Copa Caribeña: Campeón, segundo lugar y tercer lugar.

League Cup: Campeón, segundo lugar y tercer lugar.

Us Open Cup: Campeón.

Copa Canadá Campeón.

Liga de Canadá: Campeón y Campeón de temporada regular.

Equipos clasificados hasta el momento

Tigres UANL (MEX), Chivas (MEX), Toluca (MEX), Monterrey (MEX), Club América (MEX) Pachuca (MEX)