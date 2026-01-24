Fórmula 1 La Exhibición: precios, lugar y fechas en Ciudad de México

A partir del 20 de marzo de 2026, la capital del país recibirá Fórmula 1 La Exhibición, una muestra internacional dedicada a la historia, el presente y el futuro de la máxima categoría del automovilismo. La experiencia se presentará en Yama Punta Museo, ubicado en Avenida División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

La exhibición ocupará más de 2,000 metros cuadrados y reunirá autos icónicos de Fórmula 1, simuladores de carrera, así como objetos y materiales nunca antes exhibidos. El recorrido está diseñado para ofrecer una visión integral de la evolución técnica, deportiva y humana de la F1, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Antes de su llegada a México, la muestra fue presentada en Madrid, Viena, Toronto, Buenos Aires y Melbourne, además de Londres, donde fue reconocida como Mejor Experiencia para el Visitante. En conjunto, ha superado el millón de asistentes a nivel internacional.

¿Qué puedes esperar en el recorrido?

Entre las salas destacadas se encuentran The Pit Wall, dedicada a momentos históricos del campeonato; Once Upon A Time in F1, que exhibe monoplazas y material de archivo inédito; Design Lab, enfocada en el proceso de construcción de los autos; y Drivers & Duels, centrada en rivalidades emblemáticas. El recorrido también incluye Fallen Heroes, un espacio de homenaje a pilotos históricos, y Survival, que documenta el accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin 2020, con restos del monoplaza y material exclusivo.

Precio de los boletos y fecha de venta al público mexicano

México tendrá un papel protagónico dentro de la exhibición, con una sala especial dedicada al circuito nacional y a los héroes locales, entre ellos Sergio Pérez, el piloto mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1.

La venta oficial de boletos comenzará el 28 de enero, a través de la plataforma Fever . Desde ahora, el público puede registrarse en la lista de espera para la preventa. El costo de entrada será de 296 pesos, y el recinto contará con accesibilidad para personas en silla de ruedas.

Con su llegada a Ciudad de México, Fórmula 1 La Exhibición se suma a la oferta cultural y deportiva de la capital, ofreciendo un recorrido informativo y visual por uno de los campeonatos más influyentes del deporte mundial.

