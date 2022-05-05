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La Formula E anuncia el E-Prix de Sao Paulo para la próxima temporada

Será el primer E-Prix llevado a cabo en Brasil, en donde los aficionados podrán disfrutar del nuevo auto Gen3, presentado hace días en Mónaco

La Formula E presenta el E-Prix de Sao Paulo en Brasil
|Formula E

Escrito por: Azteca Deportes

La Formula E y la ciudad de Sao Paulo, firmaron un contrato en el E-Prix de Mónaco que hará que la serie de carreras totalmente eléctricas se dirija a Brasil por primera vez, sujeto a la aprobación de la FIA.

El acuerdo de cinco años, con la opción de renovación, significa que la ciudad de Sao Paulo podría albergar el Campeonato de automovilismo eléctrico más importante del mundo a partir de la temporada 9 - el comienzo de la nueva era Gen3 de la Formula E.

“Estamos encantados de que el ABB FIA Formula E World Championship se dirija a Brasil por primera vez pendiente de aprobación en el Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA en junio”, dijo Alberto Longo, Co fundador y Director del Campeonato de Formula E. "El país tiene una enorme y antigua pasión por el automovilismo, es un gran mercado al ser uno de los mayores países del mundo, y la propia Sao Paulo es una sede histórica de carreras.

“Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los aficionados brasileños, son como ningún otro y seguramente habrá una atmósfera animada y única mientras disfrutan de las carreras de Formula E con el avance en tecnología y rendimiento que veremos con Gen3.”

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"Es música para mis oídos": Lucas Di Grassi

La noticia fue bien recibida por el piloto brasileño del ABB FIA Formula E World Championship, Lucas di Grassi.

El piloto del equipo ROKiT Venturi Racing, Di Grassi, dijo: “La noticia de que São Paulo albergará la próxima generación de Formula E es música para mis oídos. Este hito no solo significa el regreso del pináculo del automovilismo eléctrico a América del Sur, sino que es un paso importante hacia la electrificación del mercado automotriz brasileño. En una nota personal, no hay nada como el orgullo y la increíble energía de los aficionados brasileños a las carreras, por lo que sería un sueño hecho realidad para mí competir en este Campeonato innovador frente a un público local"

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