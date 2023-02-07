La Fórmula E innova las transmisiones para el E-Prix de India

La Fórmula E es pionera en una nueva instalación de producción de transmisiones en Londres que ofrece una cobertura de vanguardia de su acción automovilística en directo desde todo el mundo, al tiempo que reduce el impacto medioambiental típico de los grandes eventos deportivos internacionales en directo por televisión.

En su novena temporada, el ABB FIA Fórmula E World Championship correrá en Hyderabad este sábado, la primera vez que la serie visita la India. La carrera se transmitirá en directo en México por Azteca Deportes a partir de las 3:20 am.

A partir de esta temporada, la transmisión internacional en directo de la carrera, que se distribuye a más de 40 emisoras y se emite en más de 150 países, se producirá a distancia desde el Centro de Producción de Londres, una nueva instalación de producción de última generación desarrollada por Gravity Media y situada en la misma dirección que el antiguo Centro de Televisión de la BBC en White City.

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La innovadora configuración de producción permite la integración remota perfecta de reproducción, audio y gráficos en la salida del programa en vivo, así como un sistema resistente de recuperación ante desastres para garantizar que la transmisión permanezca ininterrumpida en caso de dificultades técnicas.

Una nueva asociación multianual con Gravity Media, la empresa líder en medios de comunicación y radiodifusión, junto con el actual socio editorial de la Fórmula E, Aurora Media Worldwide, significa que la transmisión en directo de las carreras internacionales de Fórmula E se producirá en el Centro de Producción de Gravity Media en Londres, en lugar de en una instalación temporal en la sede de cada carrera.

Las particularidades de la Fórmula E

La Fórmula E es única en el automovilismo mundial por competir en circuitos urbanos creados en vías públicas en el corazón de ciudades de todo el mundo para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. Hyderabad será la 27ª ciudad del mundo en recibir una carrera de Fórmula E, la 104ª en la historia de la serie.

Este año, el Fórmula E World Championship se disputará en 11 ciudades del mundo, más que en ninguna otra temporada. Ciudad del Cabo, São Paulo, Berlín, Mónaco, Yakarta, Portland, Roma y Londres seguirán a Hyderabad, mientras que Ciudad de México y Diriyah, en Arabia Saudita, acogieron las carreras inaugurales de la temporada el mes pasado.

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La Fórmula E ha desarrollado un sistema de cámaras a bordo instalado en cada coche de carreras con una señal de radio en directo para el equipo que se considera el mejor de su clase en la industria del automovilismo. Más de 200 cámaras cubren cada carrera desde todos los ángulos, ofreciendo a los espectadores una experiencia envolvente y llena de acción.

