Wehrlein repite dosis en Diriyah y es el líder de la Fórmula E

El piloto alemán, Pascal Wehrlein, del equipo Porsche Formula E, hizo E-Prix inmejorable, pues condujo el GEN3 a su segundo triunfo Diriyah E-Prix, superó a Jake Dennis de Avalanche Andretti, algo a destacar es que René Rast logró el primer podio para McLaren en los circuitos de la Formula E.

Wehrlein, logró la quinta plaza en la clasificación previa y esto le dio las facilidades para llevarse la carrera en Diriyah, sede en la que se dieron cita más de 35,000 aficionados, mismos que fueron testigos del debut del nuevo GEN3 en el Medio Oriente, este monoplaza eléctrico es más rápido, ligero, potente y eficiente del mundo.

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Pascal comenzó en el quinto lugar, y en la primera vuelta comenzó a avanzar posiciones, pues rápidamente se puso en cuarto, esto gracias que Sébastien Buemi cometió un error en los primeros verticales. Mitch Evans, se adelantó a Jake Hughes de McLaren, dueño de la pole, esto fue en la primera curva de la primera vuelta, previo a que Hughes y Rast rebasaran al piloto de Jaguar en el ATTACK MODE.

Rast estuvo por un lapso de la carrera a la cabeza, debido a una primera ronda de refuerzos de 50 kW antes de que Pascal pisara el acelerador, pero Wehrlein inmediatamente se colocó líder y jamás soltó esa plaza, pues parecía que los rivales no lo iban a alcanzar, ni rebasar, sin embargo, un Safety Car en los últimos instantes del recorrido pudo complicar el triunfo, pero la capacidad del piloto de 28 años se hizo presente para obtener la victoria con un margen de poco más de un segundo.

Pascal Wehrlein tuvo una actuación de ensueño de Diriyah

"Este fin de semana ha sido increíble, una doble victoria. Nuestro ritmo de carrera ha vuelto a ser increíble y hoy hemos tenido la estrategia perfecta, utilizando los ATTACK MODES en el momento adecuado y no teniendo que volver a utilizarlos después del coche de seguridad, eso ha sido crucial. Qué puedo decir, es increíble para mi equipo, todo su trabajo ha dado sus frutos y estoy muy orgulloso de ellos. Nunca olvidaré este fin de semana", declaró el piloto de Porsche.

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¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula E?

La siguiente para de Fórmula E será en las calles de Hyderabad en la India, esta será la primera vez en la historia de la serie, que esta ciudad se une al circuito y podrás disfrutar el E-Prix por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes en 11 de febrero.

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