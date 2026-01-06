Checo Pérez se sinceró sobre Max Verstappen: “Ser su compañero es el peor trabajo...”

Checo Pérez se prepara para regresar a las pistas , ahora de la mano de Cadillac, tras un año de ausencia en la Fórmula 1. Antes de subirse al monoplaza, el mexicano volvió a ser noticia por sus declaraciones recientes sobre su etapa junto a Red Bull y, en particular, por la convivencia con Max Verstappen.

Lejos de la polémica, Pérez se refirió de forma muy honesta a lo que significó para él convivir deportivamente con el piloto neerlandés, quien dominó la era reciente de la F1. En una charla con pódcast Cracks, el mexicano explicó: "Ser compañero de Max Verstappen en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1".

Checo, quien en Cadillac compartirá equipo con Valtteri Bottas y Zhou Guanyu (como reserva) , recordó sus días junto a Mad Max. "La primera vez que me senté con Christian Horner (exdirector deportivo del equipo Oracle Red Bull Racing) me dijo que el equipo corría con dos coches porque era obligatorio, pero el proyecto era 100% de Verstappen".

"En el simulador yo era más rápido que Max, iba a los Grandes Premios pensando en ganar y funcionaba en automático, sin siquiera pensar cómo conducir", rememoró el nacido en Guadalajara y aseguró que eso cambió "cuando llegaron las mejoras".

"Había una dirección muy clara y yo empecé a tener problemas. Pensaba en no chocar y ahí chocaba. No tenía el control", se lamentó. Además, habló de un momento particular en 2024: "Me pusieron un suelo y yo era un segundo más rápido. Iba a ganar, pero choqué con Sainz y destrocé el coche. Las mejoras siguieron, pero todo era para Max".

Más allá de estos problemas y discrepancias con el camino que trazaba Red Bull Racing, Checo aseguró que mantiene una muy buena relación con el aclamado piloto de Países Bajos. Juntos, compartieron cuatro temporadas.

¿Cuándo volverá a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

El tan esperado regreso de Checo Pérez a la Fórmula se llevará a cabo en Australia. Según informó la FIA, el fin de semana del 6 de marzo se llevará a cabo el primer GP del 2026 en el Circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne. Además, este será el debut de Cadillac.