FOTOS | Puebla lució espectacular en el ePrix de Puebla de Fórmula E

El Autódromo Miguel E. Abed fue testigo de cómo el brasileño Lucas Di Grassi se consagró como el ganador de la primera carrera de Fórmula E celebrada en Puebla. A su vez, el alemán René Rast se quedó con el segundo puesto y el suizo Edoardo Mortara con el tercero.

En una temporada suigéneris para el automovilismo, la Fórmula E no fue la excepción y también tuvo ciertas modificaciones en su calendario y sus sedes, ya que tradicionalmente tenía lugar en la Ciudad de México; sin embargo, debido a las medidas preventivas anticovid que vive la capital mexicana, Puebla fue la sede que albergó la carrera en esta ocasión.

Sin actividades alternativas como fan-zones, o la E-Village que usualmente acompañan a la Fórmula E, toda la atención recayó en la carrera, la cual con un aforo de solo el 30% del inmueble, no decepcionó a propios extraños.

La octava ronda de la fórmula E fue emocionante de principio a fin, con varios contactos durante el circuito. Parecía que el alemán Pascal Wehrlein, quien partió desde la Pole Position, se iba a quedar con el primer lugar; sin embargo, al cruzar la meta con los últimos suspiros de su batería, fue descalificado, por lo que el brasileño Di Grassi que entró en segundo lugar fue designado como ganador.

Podría interesarte: Fórmula E en vivo por Azteca Deportes | E-Prix de Puebla

¿Quiénes han conquistado el E-Prix en México?

Lucas Di Grassi ganó por tercera ocasión el E-Prix en México, poniendo tierra de por medio con el belga Jerome d’Ambrosio, el alemán Daniel Abt y el neozelandés Mitch Evans, quienes lo han ganado en una ocasión.

El día de mañana tendrá lugar la novena ronda, donde Di Grassi intentará hacerse acreedor de su cuarta carrera en México, mientras que Pascal Wehrlein buscará cobrar revancha y sumarse al grupo previamente mencionado.

Tal vez quieras leer: La Fórmula E y su gran conexión con México

