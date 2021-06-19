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FOTOS | Puebla lució espectacular en el ePrix de Puebla de Fórmula E
Sam Bloxham | Oliver Rowland (GBR), Nissan e.Dams, Nissan IMO2
Andy Hone | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, heads onto the podium
Sam Bloxham | The Audi Sport Abt Schaeffler team gather around their drivers Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, and Rene Rast (DEU), Audi Sport ABT Schaeffler, 2nd position, on the podium
Sam Bagnall | Edoardo Mortara (CHE), Venturi Racing, 3rd position, celebrates with Champagne
Alastair Staley | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, and Rene Rast (DEU), Audi Sport ABT Schaeffler, 2nd position, celebrate with Champagne on the podium
Andrew Ferraro | Edoardo Mortara (CHE), Venturi Racing, 3rd position, celebrates in Parc Ferme
Simon Galloway | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position
Andy Hone | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, celebrates
Sam Bloxham | Allan McNish, Team Principal, Audi Sport Abt Schaeffler, Rene Rast (DEU), Audi Sport ABT Schaeffler, 2nd position, Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, and Edoardo Mortara (CHE), Venturi Racing, 3rd position, on the podium
Sam Bloxham | Rene Rast (DEU), Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, 2nd position, arrives in Parc Ferme
Sam Bloxham | Stoffel Vandoorne (BEL), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, at the rear of the first qualifying group
Andy Hone | Oliver Turvey (GBR), NIO 333, NIO 333 001
Sam Bagnall | Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21
Alastair Staley | Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02
Sam Bagnall | FE Mexico action free practice
Andrew Ferraro | Alexander Sims (GBR), Mahindra Racing, M7Electro
Sam Bagnall/Sam Bagnall | Sunrise at the Autodromo Miguel E. Abed
Alastair Staley | Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21
Alastair Staley | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07
El Autódromo Miguel E. Abed fue testigo de cómo el brasileño Lucas Di Grassi se consagró como el ganador de la primera carrera de Fórmula E celebrada en Puebla. A su vez, el alemán René Rast se quedó con el segundo puesto y el suizo Edoardo Mortara con el tercero.
En una temporada suigéneris para el automovilismo, la Fórmula E no fue la excepción y también tuvo ciertas modificaciones en su calendario y sus sedes, ya que tradicionalmente tenía lugar en la Ciudad de México; sin embargo, debido a las medidas preventivas anticovid que vive la capital mexicana, Puebla fue la sede que albergó la carrera en esta ocasión.
Sin actividades alternativas como fan-zones, o la E-Village que usualmente acompañan a la Fórmula E, toda la atención recayó en la carrera, la cual con un aforo de solo el 30% del inmueble, no decepcionó a propios extraños.
La octava ronda de la fórmula E fue emocionante de principio a fin, con varios contactos durante el circuito. Parecía que el alemán Pascal Wehrlein, quien partió desde la Pole Position, se iba a quedar con el primer lugar; sin embargo, al cruzar la meta con los últimos suspiros de su batería, fue descalificado, por lo que el brasileño Di Grassi que entró en segundo lugar fue designado como ganador.
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¿Quiénes han conquistado el E-Prix en México?
Lucas Di Grassi ganó por tercera ocasión el E-Prix en México, poniendo tierra de por medio con el belga Jerome d’Ambrosio, el alemán Daniel Abt y el neozelandés Mitch Evans, quienes lo han ganado en una ocasión.
El día de mañana tendrá lugar la novena ronda, donde Di Grassi intentará hacerse acreedor de su cuarta carrera en México, mientras que Pascal Wehrlein buscará cobrar revancha y sumarse al grupo previamente mencionado.
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Sam Bloxham | Oliver Rowland (GBR), Nissan e.Dams, Nissan IMO2
Andy Hone | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, heads onto the podium
Sam Bloxham | The Audi Sport Abt Schaeffler team gather around their drivers Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, and Rene Rast (DEU), Audi Sport ABT Schaeffler, 2nd position, on the podium
Sam Bagnall | Edoardo Mortara (CHE), Venturi Racing, 3rd position, celebrates with Champagne
Alastair Staley | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, and Rene Rast (DEU), Audi Sport ABT Schaeffler, 2nd position, celebrate with Champagne on the podium
Andrew Ferraro | Edoardo Mortara (CHE), Venturi Racing, 3rd position, celebrates in Parc Ferme
Simon Galloway | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position
Andy Hone | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, celebrates
Sam Bloxham | Allan McNish, Team Principal, Audi Sport Abt Schaeffler, Rene Rast (DEU), Audi Sport ABT Schaeffler, 2nd position, Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, and Edoardo Mortara (CHE), Venturi Racing, 3rd position, on the podium
Sam Bloxham | Rene Rast (DEU), Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, 2nd position, arrives in Parc Ferme
Sam Bloxham | Stoffel Vandoorne (BEL), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, at the rear of the first qualifying group
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Sam Bagnall/Sam Bagnall | Sunrise at the Autodromo Miguel E. Abed
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