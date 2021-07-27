Fotos: Revive los mejores momentos del E-Prix de Londres | Fórmula E

Fórmula E | Los mejores momentos del fin de semana de la Fórmula E en Londres, en donde Jack Dennis y Alex Lynn se alzaron con los triunfos.

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Fórmula E | Los mejores momentos del fin de semana de la Fórmula E en Londres, en donde Jack Dennis y Alex Lynn se alzaron con los triunfos.

Fórmula E | Los mejores momentos del fin de semana de la Fórmula E en Londres, en donde Jack Dennis y Alex Lynn se alzaron con los triunfos.

Después de un exitoso fin de semana en Londres, con mucha actividad de la competencia más prestigiosa del automovilismo eléctrico, la Fórmula E queda a la espera de dos vibrantes carreras que se llevarán a cabo en Berlín, en donde acabó la temporada pasada.

Jack Dennis y Alex Lynn se alzaron con los triunfos en las Rondas 12 y 13 respectivamente, dejando el título del Campeonato Mundial en al aire, y con mucho por definir.

Lo que ocurrió en la carrera del sábado

El piloto británico, en su carrera como local, clasificó en el segundo lugar y se mantuvo allí detrás de Alex Lynn hasta que el de Mahindra Racing tomó su segundo Attack Mode.

En ese momento Dennis se colocó al frente y ya no soltaría la primera posición hasta el final, siendo capaz de continuar en el liderazgo cuando él fue por su segunda activación del Attack Mode.

Dennis cruzó la meta con cinco segundos de diferencia sobre Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team), quien adelantó en la parte final de la carrera a Lynn para ser segundo.

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“Me siento súper feliz. Uno no logra victorias como ésta muy a menudo. Hemos dominado la carrera después que adelantamos a Alex (Lynn) para ganar por cinco segundos”, comentó Dennis luego de celebrar merecidamente en el podio de Londres.

Lo que ocurrió en la carrera del domingo

Lucas Di Grassi fue sancionado. La decisión de los comisarios sobre la acción de Di Grassi llegó a menos de diez minutos para el final de la competencia: el brasileño debía cumplir una sanción de drive through por el pitlane.

Sin embargo, el Audi Sport ABT Schaeffler decidió mantener en pista a su piloto, quien se encaminó a cruzar la meta en la primera posición pese a recibir la bandera negra en la vuelta final.

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Esto dejó a Lynn como el ganador de la segunda carrera del fin de semana en Londres, lo que significa la primera victoria para el piloto de Mahindra Racing en la Fórmula E en un fin de semana inolvidable, ya que el sábado había sido tercero en la primera competencia.

